Asus Zenfone Pegasus 3S: nuovo smartphone Android Nougat dall'autonomia sorprendente
di Redazione
11/01/2017
Asus Zenfone Pegasus 3S: autonomia e versatilità in un device low-costAlcuni dettagli di progettazione del nuovo Pegasus 3S fanno inoltre supporre che l'opera di Asus non abbia tralasciato proprio nulla in questo buon medio-gamma, tra cui il supporto alla ricarica smart 5V/2A, 5 differenti modalità di avvio del power saving e un'incredibile batteria da 5000 mAh. Una dotazione da fare invidia a molti altri smartphone Android della stessa fascia, soprattutto se consideriamo la presenza di funzioni come l'autofocus a rilevamento di fase e la tecnologia proprietaria PixelMaster integrata nel compato fotografico. Per quanto riguarda la connettività, invece, Pegasus 3S supporterà una dual-SIM, Wi-Fi / Bluetooth e le connessioni 4G, ed anche VoLTE per comunicazioni più veloci. Al momento Asus non ha rilasciato dichiarazioni univoche in merito alla reperibilità di Zenfone Pegasus 3S a livello mondiale, limitandosi per un momento ad un lancio in territorio cinese entro Gennaio. Sapremo comunque presto se il nuovo componente dell'ormai ampia famiglia degli Zenfone arriverà o meno anche in Europa.
