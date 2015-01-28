Caricamento...

Ecco i Selfie per i personaggi di World of Warcraft

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2015

Ecco i Selfie per i personaggi di World of Warcraft

La vanità non è stata mai negata ai personaggi di World of Warcraft. Così che possedere un oggetto piuttosto che un altro non solo garantisce al personaggio una maggiore forza all'interno del gioco ma in alcuni casi anche rende più bello e alla moda il suo look Così dopo avere introdotto cavalcature alate spettacolari, animali da compagnia, oggetti di ogni foggia è ora arrivato il momento per i personaggi di WoW di conquistare una telecamera per scattare selfie. La nuova telecamera è per ora solo disponibile sui reami di test e comparirà definitivamente con il rilascio della patch 6.1. Per conquistarsi la S.E.L.F.I.E camera è necessario svolgere una quest riservata ai personaggi di livello 100: la Field Photography. Una volta completata la quest, il vostro personaggio si sarà garantito il possesso di una S.E.L.F.I.E camera orientabile attraverso la quale può scattare selfie in varie pose e espressioni della faccia che finiranno poi nella cartella degli screenshots. Per i più accaniti c'è anche la possibilità di completare un ulteriore missione la Lens Some Hands che potenzia la fotocamera con delle funzionalità aggiuntive come la possibilità di aggiungere filtri ed effetti alle fotografie. La patch 6.1 introdurrà anche la possibilità di twittare in tempo reale le gesta eroiche dei personaggi di WoW. Così il completamento di una quest, la conquista di un achivements o l'abbattimento di un boss potrà essere twittato direttamente dal gioco selfie-world-of-warcraft-group

