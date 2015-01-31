Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

HTC: upgrade ad Android Lollipop ritardato per M8 e M7

Redazione Avatar

di Redazione

31/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
HTC: upgrade ad Android Lollipop ritardato per M8 e M7
HTC attraverso un post sul sito ufficiale ha annunciato che il previsto update ad Android 5.0 Lollipop potrebbe non arrivare entro il 1 Febbraio come previsto dalla classica finestra di 90 Giorni che usualmente HTC si riserva per il rilascio degli update. Il ritardo non riguarda tutti i carrier ma solo alcuni. Nel comunicato rilasciato a firma Mo Versi Vice Presidente e Product Management di HTC si legge:
"Nel pieno spirito di transparenza che ci caratterizza, voglio condividere un veloce aggiornamento su a che punto siamo con il delivery dell'aggiornamento ad Android Lollipop. Stiamo lavorando duro nei laboratori insieme a Google e ai carrier nostri partner sin dall'inzio del rilascio del codice e stiamo compiendo grandi progressi, ma se state seguendo l'andamento del processo di update di questa versione, saprete che Google deve gestire diverse problematiche affini a questa release. Stiamo lavorando nel miglior modo possibile per sistemare alcuni di questi problemi dal nostro lato e stiamo incorporando i fix che di volta in volta Google rilascia, ma nonostante il massimo sforzo che ciascuno di noi sta compiendo alcuni carrier che supportano HTC One (M8) e HTC One (M7) potrebbero non rientrare nella finestra di 90 giorni che di solito fissiamo per il rilascio di una nuova versone e che ha come deadline il primo Febbraio. Nonostante siamo concentrati per rilasciare l'update all'interno del periodo fissato, siamo altrettanto orientati a rilasciare un update che consenta agli utenti di avere una migliore esperienza d'uso con i propri device che è anche il motivo per cui questi update vengono effettuati".
Non rimane dunque che diligentemente aspettare che HTC, Google e i Carrier italiani e internazionali trovino la migliore soluzione possibile per garantire che il nuovo Android Lollipop costituisca veramente un aggiornamento importante e funzionale per gli utenti di HTC One M8 ed M7
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Microsoft rilascia Outlook per iOS e Android

Articolo Successivo

Ecco i Selfie per i personaggi di World of Warcraft

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020