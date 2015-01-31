HTC: upgrade ad Android Lollipop ritardato per M8 e M7
di Redazione
31/01/2015
"Nel pieno spirito di transparenza che ci caratterizza, voglio condividere un veloce aggiornamento su a che punto siamo con il delivery dell'aggiornamento ad Android Lollipop. Stiamo lavorando duro nei laboratori insieme a Google e ai carrier nostri partner sin dall'inzio del rilascio del codice e stiamo compiendo grandi progressi, ma se state seguendo l'andamento del processo di update di questa versione, saprete che Google deve gestire diverse problematiche affini a questa release. Stiamo lavorando nel miglior modo possibile per sistemare alcuni di questi problemi dal nostro lato e stiamo incorporando i fix che di volta in volta Google rilascia, ma nonostante il massimo sforzo che ciascuno di noi sta compiendo alcuni carrier che supportano HTC One (M8) e HTC One (M7) potrebbero non rientrare nella finestra di 90 giorni che di solito fissiamo per il rilascio di una nuova versone e che ha come deadline il primo Febbraio. Nonostante siamo concentrati per rilasciare l'update all'interno del periodo fissato, siamo altrettanto orientati a rilasciare un update che consenta agli utenti di avere una migliore esperienza d'uso con i propri device che è anche il motivo per cui questi update vengono effettuati".Non rimane dunque che diligentemente aspettare che HTC, Google e i Carrier italiani e internazionali trovino la migliore soluzione possibile per garantire che il nuovo Android Lollipop costituisca veramente un aggiornamento importante e funzionale per gli utenti di HTC One M8 ed M7
