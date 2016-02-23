E-shoppers: il 45% degli internauti compra mobili sulla Rete
Scarpe, accessori, profumi, cd, sono tutti prodotti che con un semplice click possiamo avere subito direttamente a casa nostra. Negli ultimi tempi la vendita online si è estesa anche all’acquisto di mobili e ai complementi d’arredo di una casa. Il 45% degli internauti compra articoli di questo settore, comodamente dal proprio divano, senza recarsi necessariamente in un negozio. La media europea delle persone che si dedicano all’acquisto online di questi prodotti è del 60%. Uno studio recente condotto attraverso la somministrazione di interviste a più di 4000 persone distribuite tra Italia, Spagna, Francia, e Germania ha rivelato che gli e-shoppers spendono più soldi e comprano più articoli decorativi rispetto ai consumatori off-line. Per quanto riguarda i criteri di scelta, solo il 15% ha dichiarato di scegliere un mobile basandosi sul prezzo più conveniente. Il design e l'estetica rappresentano la priorità per il 43% ed il rapporto qualità-prezzo per il 38%. Considerando le stanze della casa, il soggiorno è quella dove quasi due compratori su 5 investono maggiormente negli acquisti. Gli uomini (47 %) e le donne (53%) ricorrono quasi in maniera uguale all’acquisto di questi articoli on-line. Il "tipo" acquirente è giovane ( il 45% è tra i 18 e i 35 anni), vive in città (54%), ed ha un reddito alto (29 %). Ma qual è il modo giusto per acquistare mobili attraverso la rete? Prima di acquistare mobili su internet cercate di procedere con ordine. Volete arredare la vostra sala da pranzo? Bene, sulla rete esistono numerosi siti specializzati dove trarre idee per arredo cucina o costruire una piscina interrata. Una volta che avete maturato un’idea generale e avete ben chiaro quali pezzi acquistare, prendete bene le misure della stanza, e cercate di rendervi conto qual è la soluzione più ottimale per disporli nello spazio che avete a disposizione. Tenete conto che in una zona da pranzo, è importante avere spazi liberi tra un mobile e l’altro, per potersi muovere liberamente, ed inoltre avete bisogno di mobili non solo belli ma anche pratici. Progetti in 3D Per avere una rappresentazione più chiara dello spazio volumetrico a disposizione, ricorrete ai progetti in 3D, che vi mostreranno come potrebbe essere organizzato il vostro ambiente in base allo spazio e ai mobili che avete scelto. I planner in 3D sono molto utili per gli acquisti online soprattutto se state pensando di arredare un’intera stanza o ambiente. Sono molti i siti di arredamento online che mettono a disposizione, a costi contenuti, servizi di progettazione in planner 3D. Come valutare l’affidabilità di un sito di vendita di mobili online Se volete testare l’affidabilità dei siti che offrono questo servizio, potete cercare opinioni su forum e community. Un buon sito è tale se presenta una descrizione dettagliata degli arredi: tipologia di materiale, possibilità di personalizzazione e perché no, anche un po’ della storia del design dell’arredo stesso. La personalizzazione rappresenta un elemento importante, perché avere la possibilità di cambiare ad esempio il colore o il rivestimento di un mobile, significa sceglierlo in base alle proprie esigenze e gusti personali, anche se non è possibile vederlo fisicamente. Un sito attento alle esigenze dei clienti presenta inoltre servizi di planning che permettono di farsi un’idea generale e vedere come verrà la casa con i mobili scelti. Considerate poi le modalità di pagamento e spedizione: più metodi di pagamento a disposizione permettono di scegliere quello che fa al caso vostro. La spedizione dei mobili attraverso un corriere è molto sicura e garantisce l’arrivo integro dei mobili. Controllate che il montaggio sia incluso nel prezzo. Infine, se ancora non vi siete cimentati in questa tipologia di acquisto e volete iniziare, cominciate da qualche mobiletto di piccole dimensioni, come un tavolino e verificate se il servizio fa al caso vostro. Sulla rete esistono infinite possibilità di scelta. Valutate quella che più vi aggrada ma tenete a mente questi semplici consigli. Foto: Specht Architects /Homify
