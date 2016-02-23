Home Mobile Super VOOC: la batteria del cellulare si carica in 15 minuti

di Redazione 23/02/2016

Super VOOC è il nuovo standard di ricarica che consentirà di portare batterie da 2500 mAh dallo 0 al 100% in 15 minuti. Lo ha annunciato Oppo al Mobile World Congress 2016 di Barcellona durante il keynote di stamattina. Chi si aspettava tante novità è rimasto in parte deluso, ma il nuovo standard di ricarica compensa abbondantemente con specifiche tecniche che impressionano sin da subito: con questo nuovo sistema, infatti, sarà possibile ricaricare completamente una batteria da 2500 mAh in soli 15 minuti. Super VOOC: un notevole passo avanti Un notevole passo in avanti rispetto agli standard attuali: il Super VOOC si presenta con notevoli punti a favore rispetto ai sistemi di altri competitor come il Quick Charge di Qualcomm o il Pump Express Plus di MediaTek. In sostanza, riesce a mantenere bassi voltaggio e temperature delle batterie, con conseguente miglioramento della resistenza nel tempo. Inoltre, non sarà più un problema utilizzare lo smartphone mentre lo stesso è in carica e per finire il nuovo standard è compatibile sia con le porte micro USB tradizionali, sia con le nuove USB Type. Il keynote di Oppo è durato all’incirca 15 minuti, ossia il tempo necessario per ricaricare interamente la batteria dello smartphone, seguendo il processo live sul palco. Durante la conferenza non sono stati fatti ulteriori annunci: nessun nuovo dispositivo e nessuna data in merito allo sbarco sul mercato del nuovo standard Super VOOC.