Dell Vostro notebook pensato per le PMI

Dell presenta la nuova generazione di notebook Vostro pensata per le esigenze della piccola e media impresa. I nuovi notebook rappresentano un aggiornamento alla serie Vostro
, una linea pensata per le esigenze di un pubblico sempre in viaggio che pur necessita della potenza e della comodità di un notebook per lavorare facilmente con fogli Excel, documenti Word e applicazioni aziendali personalizzate che risulterebbero non utilizzabili o non installabili su tablet o altri dispositivi.
Fra i punti di forza di questa nuova serie una maggiore durata delle batterie che arriva ora fino a 8 ore a 42 minuti di produttività in mobilità, i nuovi processori della serie Intel disponibili fino alla serie i5, il display da 15'' e uno spessore ridotto rispetto alla serie precedente.
Fra le altre caratteristiche anche drive ottico, output VGA, display FHD anti-riflesso, Gigabit Ethernet, un tastierino numerico 10-key, e fino a 1TB HDD per lo storage dei dati.
Interessanti anche i materiali, nel modello Solid Black è disponibile una cover con texture micro-stripe che rende il dispositivo meno soggetto a graffi.
I notebook Vostro 3000, che hanno uno spessore inferiore al pollice, sono più sottili rispetto alla generazione precedente per garantire una migliore portabilità. In EMEA sono disponibili nel modello Solid Black - una cover con texture micro-stripe che rende il dispositivo meno soggetto a graffi.
.
La disponibilità in Italia è prevista a partire dal 5 maggio, il prezzo sarà particolarmente conveniente, partirà da 320€
“Presentiamo nuovi prodotti della linea Vostro in risposta alle richieste dei clienti che ricercano questo tipo di soluzione business da Dell, in collaborazione con i nostri partner”
ha dichiarato Phil Bryant, vice president, Consumer and Small Business Sales, Dell.
“La linea Vostro è da sempre sinonimo di produttività per il professionista e la piccola impresa, e la nuova generazione Vostro 3000 integra processori ottimali, porte di connettività e un design che permetteranno ai clienti di lavorare al meglio”.