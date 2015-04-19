Trovare casa con Apple Watch, in arrivo l'App di Casa.it

“Quest’ultima innovazione da parte di Casa.it è un ulteriore esempio di come le nuove tecnologie possano aiutare gli utenti durante il delicato percorso della ricerca della casa. La nuova App arriva in un momento importante dell’evoluzione digitale con la maggior parte degli utenti di Casa.it che utilizza sempre più strumenti mobile. In tal senso continueremo a investire nello sviluppo tecnologico per fornire continuamente ai nostri utenti una migliore user experience e la migliore soluzione per connettersi con il nostro portale”,

Apple Watch sta per arrivare sul mercato con il suo carico di innovazione. Casa.it primo portale immobiliare italiano dal 1996 è pronto ad allargare il numero di strumenti messi a dispozione dei suoi utenti rendendo disponibile una nuova App proprio per Apple Watch. L'App consentirà di conoscere con un semplice sguardo al polso la presenza di appartamenti in vendita in una determinata zona. L'App sfrutterà gli strumenti di geolocalizzazione di Apple Watch incrociando i dati con il grande database di appartamenti in vendita che è già nella disponibilità di casa.it. Fra le funzionalità più interessanti anche la possibilità di registrare appunti vocali.commenta Daniele Mancini, amministratore delegato di Casa.it L'app di Casa.it sarà una delle prime ad approdare su Apple Watch ed anche un esempio di come alcune tecnologie possanno essere applicate in modo intelligente per aiutare gli utenti nel trovare soluzioni alle proprie esigenze. Nel caso di casa.it questa App da un lato consente a chi cerca casa di visitare una zona ed immediatamente sapere quali sono gli appartamenti in vendita nelle vicinanze e a che prezzi, dall'altro consente agli agenti immobiliari di far conoscere in maniera efficace le proprietà presenti nel loro portafoglio ai potenziali compratori.