Google mette QUIC in Chrome per una rete più veloce
di Redazione
19/04/2015
Se siete utilizzatori di Chrome è possibile che stiate già utilizzando il nuovo protocollo QUIC da un bel po' di tempo senza saperlo. QUIC è una tecnologia introdotta da Google già nel 2013 nel tentativo di rendere la velocità di trasmissione dei dati fra client e server molto più veloce. In altre parole QUIC dovrebbe innalzare di molto la velocità con cui il vostro browser visualizza le pagine Web. Google aveva sperimentalmente lanciato questo servizio già nel 2013 e nella scorsa settimana ha pubblicato un post in cui rende noti i risultati ottenuti:
"I dati mostrano che il 75% delle connessioni possono ottenere dei vantaggi dalla tecnologia QUIC zero-round-trip. Anche su un sito ottimizzato come Google Search dove le connessioni sono spesso pre-attive siamo in grado di registrare un 3% di miglioramento nel tempo di caricamento delle pagine con QUIC"dice Google nel suo post
Per i più tecniciQUIC (Quick UDP Internet Connection) è un protocollo di trasmissione dati basato su UDP invece che sul classico modello TCP + TLS. Per i non addetti ai lavori possiamo semplificare dicendo che normalmente il protocollo TCP prima di consentire al browser di effettuare una richiesta per una pagina web esegue una serie di controlli che consentono di stabilire un canale di comunicazione fra client e server. Inoltre il protocollo si assicura sempre che i pacchetti arrivino in un preciso ordine e che contengano dati corretti. Tutto ciò consente di realizzare connessioni estremamente affidabili ma il gran numero di controlli effettuati da TCP prima che il risultato finale arrivi agli occhi dell'utente rallenta ovviamente le comunicazioni. QUIC viceversa si basa sul protocollo UDP che non utilizza un controllo sugli errori dei pacchetti trasmessi. Si tratta di un protocollo utilizzato spesso nei videogiochi dove per esempio se un pacchetto di dati contenente il movimento del mouse non è correttamente ricevuto dal server è totalmente inutile mandare nuovamente lo stesso pacchetto poiché l'utente è già passato oltre. QUIC dunque si basa su UDP, elimina il bisogno di stabilire una connessione che è proprio di TCP ed invia direttamente i pacchetti senza un controllo d'errore nella ricezione/trasmissione diminuendo notevolmente il tempo di visualizzazione della pagina.
Per i meno tecniciGoogle sta sperimentando da tempo il protocollo QUIC all'interno di Chrome per i propri servizi e più della metà di tutte le richieste che il browser Chrome fa ai servizi di Google è già gestito tramite QUIC. Google stesso dichiara di voler proseguire nella sperimentazione di QUIC e anzi rendere QUIC il protocollo di default per rendere efficace la trasmissione dati fra i servizi di Google ed il Browser. La stessa Google dichiara di voler proporre QUIC allo IETF (l'organismo che si preoccupa di ratificare i protocolli che sono alla base del funzionamento di Internet) come standard, anche se ancora sarà necessario un po' di tempo prima di procedere in questa direzione
Perchè un nuovo protocollo?Google avrebbe potuto anche provare a migliorare TCP prima di lanciarsi nello studio di un nuovo protocollo, ma la casa di Mountain View ha fretta e TCP è gestito spesso a livello del Kernel del sistema operativo. Dunque sperimentare su TCP significherebbe coinvolgere tutti coloro che sviluppano e distribuiscono un sistema operativo. Non sono molti, ma mettere intorno ad un tavolo i vari Microsoft ed Apple senza contare Linux con le sue varie declinazioni. Molto più semplice per Google introdurre QUIC all'interno di Chrome per testare i risultati delle proprie sperimentazioni ed avere il totale controllo dell'intero progetto.
Come sapere se state utilizzando QUICSe utilizzate Chrome come browser di default e siete curiosi di sapere state già utilizzando QUIC, è disponibile un'estensione che fornisce tutte le indicazioni sull'utilizzo dei protocolli, incluso QUIC
