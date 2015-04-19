Google mette QUIC in Chrome per una rete più veloce

Se siete utilizzatori di Chrome è possibile che stiate già utilizzando il nuovo protocollo QUIC da un bel po' di tempo senza saperlo. QUIC è una tecnologia introdotta da Google già nel 2013 nel tentativo di rendere la velocità di trasmissione dei dati fra client e server molto più veloce. In altre parole QUIC dovrebbe innalzare di molto la velocità con cui il vostro browser visualizza le pagine Web. Google aveva sperimentalmente lanciato questo servizio già nel 2013 e nella scorsa settimana ha pubblicato un post in cui rende noti i risultati ottenuti:

"I dati mostrano che il 75% delle connessioni possono ottenere dei vantaggi dalla tecnologia QUIC zero-round-trip. Anche su un sito ottimizzato come Google Search dove le connessioni sono spesso pre-attive siamo in grado di registrare un 3% di miglioramento nel tempo di caricamento delle pagine con QUIC"

Per i più tecnici

Per i meno tecnici

Perchè un nuovo protocollo?

Come sapere se state utilizzando QUIC