Una compagnia giapponese costruisce l'ascensore per lo spazio
di Redazione
24/09/2014
Avete voglia di fare un bel giretto nello spazio profondo? Facile, chiamate l'ascensore, selezionate il piano (circa 96.000Km dalla terra) ed in un battibaleno un fantastico ascensore dotato di tutti i comfort vi porterà a bordo di una stazione spaziale orbitante nello spazio. Qualcuno ha già fatto le valigie e sta chiedendo dove sono le porte del super-ascensore. Calma e sangue freddo, potete rimettere nei cassetti le maglie di lana e le mutande di ricambio. La realizzazione completa del progetto è prevista per il 2050. Il sito Austrauliano ABC riporta che il gigante giapponese Obayashi starebbe appunto costruendo un ascensore in grado di coprire 96.000Km in 6 giorni di viaggio. Lo scopo è appunto collegare, con una modalità del tutto diversa rispetto ai viaggi spaziali ai quali siamo abituati, la terra con una navicella orbitante nello spazio. Un tale miracolo di ingegneria e tecnologia sarebbe possibile grazie a materiali che in questo momento sono solo oggetto di studio. Una forte accelerazione al progetto richiede infatti una completa conoscenza di strutture quali i Nanotubi di Carbonio. Sul sito di ABC viene riportata una dichiarazione di Yoji Ishikawa responsabile dello sviluppo per Obayashi il quale avrebbe detto:
"Abbiamo bisogno di una resistenza alla trazione quasi un centinaio di volte più forte di un cavo d'acciaio. In questo momento non possiamo costruire un cavo abbastanza lungo. Possiamo creare solo nanotubi lunghi 3cm, ma abbiamo bisogno di molto di più ... pensiamo che entro il 2030 saremo in grado di farlo."Se lo dicono loro...
