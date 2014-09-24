Panasonic RR-S30 ed il ritorno del registratore a cassetta
di Redazione
24/09/2014
Alzi la mano chi ha conosciuto il mondo prima dell'avvento degli MP3 e non ha mai visto un registratore a cassetta. Ok Ok, non vedo nessuma mano alzata. Il registratore a cassetta è stato per lungo tempo il simbolo di una generazione, la bandiera degli anni 80, il megafono attraverso il quale abbiamo conosciuto i Duran Duran e gli Spandau Ballet. E qui già sono certo che si stanno scatenando i risolini divertiti e sarcastici dei fan della musica alternativa, e contemporaneamente qualcuno invece sta scavando nel profondo della propria nostalgia. È così, è stato più di un apparecchio per ascoltare la musica, è stato ed è tutt'ora il singolo di un'epoca. Ed è proprio nelle profondità di quei tempi che Panasonic ha scavato per tirare fuori un prodotto simile ad un registratore a cassetta ma che in realtà è tutt'altro. Contenete la vostra delusione e fatevi una ragione che questo RR-S30 non è un registratore a cassetta ma un moderno registratore digitale. Se sarete in grado di dimenticare l'inganno forse apprezzerete alcune delle caratteristiche di questo Panasonic RR-S30. Sul display LCD compaiono tutte le informazioni di registrazione e purtroppo/per fortuna due icone che assomigliano senza ombra di dubbio alle classiche rotelle delle cassette a nastro tipiche degli anni 80. Il registratore è in grado di catturare fino a 180 ore di audio con un set di batterie e con le impostazioni di qualità minime. Sarà disponibile in Giappone al prezzo di 68 euro. Se non lo odierete per ciò a cui assomiglia ma certamente non è, forse lo amerete per lo stesso motivo.
