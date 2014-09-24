Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Panasonic RR-S30 ed il ritorno del registratore a cassetta

Redazione Avatar

di Redazione

24/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Panasonic RR-S30 ed il ritorno del registratore a cassetta
Alzi la mano chi ha conosciuto il mondo prima dell'avvento degli MP3 e non ha mai visto un registratore a cassetta. Ok Ok, non vedo nessuma mano alzata. Il registratore a cassetta è stato per lungo tempo il simbolo di una generazione, la bandiera degli anni 80, il megafono attraverso il quale abbiamo conosciuto i Duran Duran e gli Spandau Ballet. E qui già sono certo che si stanno scatenando i risolini divertiti e sarcastici dei fan della musica alternativa, e contemporaneamente qualcuno invece sta scavando nel profondo della propria nostalgia. È così, è stato più di un apparecchio per ascoltare la musica, è stato ed è tutt'ora il singolo di un'epoca. Ed è proprio nelle profondità di quei tempi che Panasonic ha scavato per tirare fuori un prodotto simile ad un registratore a cassetta ma che in realtà è tutt'altro. Contenete la vostra delusione e fatevi una ragione che questo RR-S30 non è un registratore a cassetta ma un moderno registratore digitale. Se sarete in grado di dimenticare l'inganno forse apprezzerete alcune delle caratteristiche di questo Panasonic RR-S30. Sul display LCD compaiono tutte le informazioni di registrazione e purtroppo/per fortuna due icone che assomigliano senza ombra di dubbio alle classiche rotelle delle cassette a nastro tipiche degli anni 80. Il registratore è in grado di catturare fino a 180 ore di audio con un set di batterie e con le impostazioni di qualità minime. Sarà disponibile in Giappone al prezzo di 68 euro. Se non lo odierete per ciò a cui assomiglia ma certamente non è, forse lo amerete per lo stesso motivo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Una compagnia giapponese costruisce l'ascensore per lo spazio

Articolo Successivo

IBM Watson Analytics, il computer umano al servizio dei manager

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022