iOS 8.0.1 rilasciato e ritirato immediatamente

Redazione Avatar

di Redazione

25/09/2014

iOS 8.0.1 rilasciato e ritirato immediatamente
iOS 8 non ha neanche fatto in tempo ad arrivare sul mercato e già subito Apple rilascia l'aggiornamento 8.0.1. La patch doveva risolvere alcuni problemi sin da subito evidenziati dagli utenti che avevano effettuato l'upgrade alla nuova versione. In particolare erano previsti migliorie relative alle app di HealthKit, all'utilizzo di tastiere di terze e alcuni altri problemi relativi alla disponibilità delle foto in alcune applicazioni. Insomma la versione 8.0.1 doveva far tornare il buon umore a quegli utenti scontenti di iOS 8 e che cercavano di eseguire disperatamente un downgrade. Ma, colpo di scena, immediatamente dopo il rilascio la versione 8.0.1 è stata ritirata poiché i solerti utenti che immediatamente si sono precipitati ad installare l'upgrade, altrettanto immediatamente, hanno lamentato problemi relativi alla gestione del Touch ID e in alcuni casi a mancanza di connettività. e su internet c'è già una canzoncina che prende in giro Apple e la saga degli aggiornamenti farlocchi   [youtube http://youtu.be/qLb8rfrUKNA?list=UUvj5S3f10rO6CoibatfRGzg]   Per il momento Apple ha ritirato iOS 8.0.1. Per coloro che hanno già installato si consiglia un rapido ritorno alla versione precedente.    
Foto By https://www.flickr.com/photos/127829321@N04/15089748697/  (CC BY-ND 2.0)
