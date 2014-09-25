iOS 8.0.1 rilasciato e ritirato immediatamente
di Redazione
25/09/2014
Cellular was killed for me with 8.0.1, as is TouchID. Phone is basically useless.
— Analysize (@Analysize) 24 Settembre 2014
Oh crap, DO NOT update to iOS 8.0.1. No cellular service and Touch ID is broken. — Chris (@chriswb) 24 Settembre 2014
APPLE: "We are actively investigating these reports ... In the meantime we have pulled back the iOS 8.0.1 update.”
— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) 24 Settembre 2014
Foto By https://www.flickr.com/photos/127829321@N04/15089748697/ (CC BY-ND 2.0)
