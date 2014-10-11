Carl Zeiss VR One: realtà virtuale per tutte le tasche
di Redazione
11/10/2014
A quanto pare sui visori per la realtà virtuale si sta consumando l'ennesima battaglia tecnologica. I competitors rimangono più o meno sempre gli stessi, la tecnologia cambia. Se parliamo di visori per la realtà virtuale, stiamo discutendo di oggetti che servono per ospitare all'interno di uno spazio incollato ai vostri occhi una serie di informazioni 3D, di solito, provenienti dal vostro smartphone. Tipicamente lo smartphone è completamente inserito all'interno del visore di modo che sia proprio il suo display ad essere il principale proiettore delle immagini o dei video. In realtà la tecnologia sembra essere abbastanza matura, ma latitano visori con caratteristiche universali tali da poter essere utilizzati con qualunque smartphone. Il Samung Gear VR è in produzione ma è strettamente collegato ai telefonini Samsung, Oculus Rift è in via di sviluppo e Google non ha ancora una soluzione abbordabile per le tasche dei comuni mortali. Si affaccia oggi sul mercato il competitor che meno di aspetti Carl Zeiss con questo VR One, visore per la realtà virtuale al costo di appena 99$. Non che questo visore sia proprio compatibile con qualunque smartphone al mondo ma è possibile ordinare degli adattori più o meno per qualunque smartphone di dimensioni fra i 4.7 e 5.2 pollici. Ogni adattore costa circa 9.90$. Facendo due conti, comunque il VR One rimane un'alternativa a basso costo al più blasonato Samsung Gear VR, nonostante il costo degli adattori. Inoltre Zeiss è un marchio garanzia di qualità per cui siamo abbastanza certi che il visore avrà una fruibilità e una fluidità delle immagini degne del nome del suo produttore. Il VR One può essere ordinato qui
Articolo Precedente
Lenovo Yoga Tablet 2 Pro... ti porta al cinema
Articolo Successivo
Ampy e ricarichi lo smartphone camminando!