Ampy e ricarichi lo smartphone camminando!
di Redazione
11/10/2014
Cari telefonino-dipendenti, amici della generazione eternamente connessa, il mondo è alla nostra portata fino a quando dura la batteria del nostro smartphone. Mai capitato di rimanere a secco di ricarica nel bel mezzo di una giornata dove l'unica cosa che vorreste avere a disposizione è il vostro smartphone? A chi scrive è capitato più di una volta e alcune esclamazioni di disappunto come "perdindirindina" o "perdincibacco" sono fuoriuscite dalle nostre candide labbra. Ma se non volete mai più rimanere a corto di batteria proprio nel momento meno opportuno della vostra giornata, ora potete usare Ampy. Ampy è un oggettino rettangolare abbastanza piccolo da stare in una tasca del pantalone. La sua particolarità è che accumula energia dai vostri movimenti. Il risultato finale è che camminando generate energia che Ampy cattura e rende disponibile per caricare lo smartphone. I progettisti dichiarano che con 10.000 passi o correndo per 30 minuti si possono accumulare tre ore di ricarica per il vostro smartphone. Niente male, visto che tutto quello che dovete fare è tenerlo in tasca. Ampy è un progetto nato da tre studenti della Northwestern University e naturalmente è attualmente un progetto disponibile su Kickstarter. Il costo per chi parteciperà alla campagna di lancio su Kickstarter è di 75$, per tutti gli altri invece sarà di 95$
