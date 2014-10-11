Caricamento...

Maschera di Halloween? Uno smartphone vi renderà veramente brutti!

11/10/2014

Halloween è alle porte. Avete già deciso che mostro volete essere? avete preparato la zucca? Qualunque sia il travestimento che avete in mente, i ragazzi di Digital Duz hanno tirato fuori un'idea che farà di voi il mostro più brutto della festa. Anzi probabilmente sarete il più brutto in assoluto fino a che il vostro raggio d'azione non intercetterà un'altra maschera di Digital Duz. Partiamo dal presupposto che le maschere sono realmente ben fatte, sia come design sia come materiali. Ma sarebbero delle normali maschere di Halloween se non fosse per il fatto che sono predisposte con una tasca interna di dimensioni tali da ospitare uno smartphone. La tasca è tipicamente posta in corrispondenza di un occhio. Riassumendo, si scarica dallo store un App free. L'app simula il movimento di un occhio di inaudita bruttezza. Si inserisce lo smartphone nella tasca predisposta nella maschera, ed ecco che per effetto del movimento dell'occhio proiettato dall'iphone diventerete un orribile mostro con un occhio che si muove inquietante a destra e a manca. Se volete comprare la mashera, potete farlo qui al costo di 44.99$ Mille parole valgono meno di questo video, per cui "buttateci un'occhio..." e divertitevi.   [youtube http://youtu.be/qOQws77j_6c]
