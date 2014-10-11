Lenovo Yoga Tablet 2 Pro... ti porta al cinema

Il nuovo Lenovo Yoga Tablet 2 pro è grande, ha uno schermo enorme da 13 pollici con una risoluzione QHD di ben 2560x1440 px. Grande non vuol dire ingombrante o brutto, vuol dire semplicemente "grande". Ovvero ha uno schermo nato per deliziare chiunque abbia bisogno di un tablet per usi multimediali. Far vedere un catalogo ad un cliente, vedere un buon film, scorrere immagini a grandi dimensioni sono alcune delle funzionalità che Lenovo aveva ben in mente mentre progettava questo nuovo Yoga 2 Pro. La vocazione multimediale di questo tablet viene però totalmente alla luce quando si parla della vera star che caratterizza questo grande tablet: il proiettore PICO posto lateralmente all'altezza di uno degli spigoli del tablet. [caption id="attachment_2549" align="aligncenter" width="1024"] Il nuvo Lenovo Yoga 2 Pro integra un proiettore in grado di trasformare il tablet in una sala cinematografica[/caption] In altre parole è sufficente puntare il Tablet verso una qualunque parete, o comunque uno sfondo per poter proiettare video e immagini su una superficie con una diagonale fino a 50 pollici in formato 16:9, in pratica stiamo parlando di una completa sala cinematografica racchiusa nei 950gr di peso del tablet. [youtube http://youtu.be/QyZpIVFlon8] Potete usare il proiettore per creare una sala cinema in ogni momento, oppure per mostrare le vostre slide ad un cliente, oppure per illustrare il catalogo dei vostri prodotti. L'effetto e l'utilità di questa funzionalità è decisamente superiore alla media. Non è tutto, Lenovo ha pensato anche a dotare il tablet di un impianto audio degno delle sue aspirazioni da proiettore cinematografico. Così lo Yoga 2 Pro è dotato di un impianto audio da 8 Watt formato da due speaker frontali e un subwoofer nella parte posteriore. Non male per un tablet. Nonostante ciò la durata della batteria dichiarata è di ben 15 ore. Decisamente tante per un prodotto del genere. Lo YOGA Tablet 2 pro è frutto anche della partecipazione al progetto di Ashton Kutcher, fino ad ora attore e fotomodello ma entrato in Lenovo come product engineer da circa un anno.

"Lo YOGA Tablet 2 pro è il risultato finale della più grande ricerca e raccolta di feedback che abbiamo mai effettuato, e Ashton è stato con noi sin dal primo passo, portando nuove idee al progetto, sfidando le nostre capacità e portando alla luce i bisogni degli utenti"

"Come risultato abbiamo conservato le migliori qualità del tablet originale YOGA, le modalità d'utilizzo e la durata della batteria - a abbiamo alzato il livello tecnologico con una funzionalità come il proiettore che cambia il modo in cui noi pensiamo ad un tablet"

ha deto Jeff Meredith vide presidente di lenovo per l'area Mobile Business.[gallery columns="4" ids="2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558"]