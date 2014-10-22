Caricamento...

Bluesmart Valigia intelligente per viaggiatori...distratti

di Redazione

22/10/2014

Viaggiate spesso? siete pendolari? manager? universitari? viaggiate solo per piacere? c'è una e una sola cosa che può terrorizzarvi: perdere la valigia! Potrebbe rimanere dispersa nella stiva, essere rubata o peggio ancora potreste dimenticarla in qualche remoto angolo sperduto di un aeroporto di periferia. Perché viaggiare è bello ma se siete tipi distratti la vostra valigia corre il serio rischio di non viaggiare con voi. Per risolvere questo problema nasce Bluesmart la valigia intelligente sempre connessa che vi da una mano a viaggiare senza l'assillo di poter perdere il bagaglio.

Lucchetto digitale e controllo della posizione

Prima di tutto ha un lucchetto digitale pilotabile dal vostro smartphone. Per cui o la aprite voi con lo smartphone oppure difficilmente può essere aperta senza doverla rompere con decisione. Naturalmente dispone di un sistema di controllo della posizione, per cui potete sempre individuare via smartphone dove si trova la valigia in ogni momento. Certo non è ancora così intelligente da avventurarsi da sola per strade sconosciute, ma con il controllo della posizione, se qualcuno la prendesse per farci una passeggiata potrete sempre rintracciarla via smartphone.

Peso sotto controllo

Ha una bilancia integrata. È sufficiente sollevarla leggermente per conoscerne il peso, sempre attraverso lo smartphone, così non rischiate che qualche compagnia low cost vi applichi una sovratassa perché avete sforato il peso minimo di qualche etto.

Ricarica lo Smartphone

Se per caso avete bisogno di una veloce ricarica al vostro smartphone, Bluesmart ha anche una batteria integrata per cui potete ricaricare il telefono attraverso la valigia. E non è cosa da poco, io personalmente mi affanno costantemente alla ricerca di una presa ogni volta che arrivo in aeroporto.

Resta sempre vicino a voi

Ha un sensore di prossimità, per cui se vi allontanate troppo la Bluesmart protesta vivacemente attraverso un allarme, così non rischiate di poter lasciare i bagagli incustoditi.

Mantiene traccia di tutto

Infine attraverso l'app potete consultare una serie di statistiche quali la durata del viaggio, i paesi che avete attraversato mentre eravate in aereo e le miglia percorse e naturalmente se siete dei maniaci della condivisione potete sempre fare sapere ad amici e parenti in ogni momento dove è la vostra valigia attraverso la classica funzionalità di "share". Come se tutto ciò non bastasse, la Bluesmart è bella ed ha una serie di tasche studiate appositamente per contenere tutti i tipi di device attualmente in commercio. Attualmente Bluesmart è disponibile su IndieGogo al prezzo di 195$, anzi a dire il vero mentre scriviamo questa offerta ha fatto già registrare il tutto esaurito, per cui dovrete accontentarvi di aspettare che arrivi sul mercato, oppure acquistare una Bluesmart più una t-shirt più adesivi vari al prezzo di 265$ [youtube http://youtu.be/VJnvx7IhAmk]
