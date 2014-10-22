Hendo lo Skateboard Volante
22/10/2014
L'uomo sogna di volare e sogna di farlo probabilmente da sempre. Ma se siete appassionati di film di fantascienza avrete visto volare i mezzi più incredibili, motociclette, astronavi, biciclette, mongolfiere spaziali e... skateboard. Il punto è che ci siamo, siamo a quel giorno in cui l'uomo ha inventato il primo Skateboard volante. Si chiama Hendo Hoverboards ed è attualmente un progetto reale visibile su KickStarter. Attenzione non aspettatevi di salire su questo Hoverboard e levitare di qualche metro dal livello del suolo, così come non aspettatevi di andare alla velocità della luce e compiere piroette degne di un acrobata lassù in alto fra le cime dei palazzi. Hoverboard per ora si solleva di qualche centimetro da terra e supporta tranquillamente il peso di un adulto. Non è esattamente un aeroplano ma è un grande inizio. La magia di Hoverboard sta tutta in quattro dischi posti al ti sotto dello skate che generano uno speciale campo magnetico che consente la levitazione. Non è uno scherzo stiamo parlando di campi magnetici che fanno volare una persona a bordo di uno skate, roba degna del miglior genere fantascientifico. Poiché qualcuno potrebbe non crederci Hendo mette a disposizione anche una White Box, una semplicissima scatola che si basa sulla stessa tecnologia di Hoverboard e che può essere utilizzata anche a casa a scopo di studio, giusto per capire come potrebbe funzionare questa rivoluzionaria tecnologia. La White Box non è niente di eccezionale, eppure vedere la scatola letteralmente sollevarsi dal suolo e muoversi è decisamente emozionante. In più Hendo sta studiando una serie di Hoverboard tutti dalle forme futuristiche e dal design innovativo. Chi vuole puà dare un'occhiata su kickstarter e magari prenotare un volo demo al costo di appena 5.000$ se invece volete essere uno dei primi fortunati al mondo a possedere questo oggetto appena entrerà in produzione potete sempre spendere 10.000$ che sicuramente vi renderanno più leggeri e favoriranno la levitazione.
