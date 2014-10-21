Kindle Voyage: il miglior ebook reader al mondo

Di cosa si tratta? Un ebook reader che in America costa la bellezza di 200$ per la versione solo Wi-Fi e 290$ per la versione 3G e, se pensavate che il Kindle Paperwhite avesse già tutto quello che ci si poteva aspettare da un ebook reader, preparatevi a ricredervi. Partiamo dallo spessore: appena 7.6mm contro i 9.1mm del Paperwhite. Direte: dettagli. Ma impugnando il lettore per ore e ore, queste differenze si sentono, come i circa 30 grammi in meno di peso, specie in virtù del materiale scelto per lo chassis: il magnesio, prezioso e leggerissimo. Anche il design esteriore ha subito dei piccoli ma significativi cambiamenti che, specialmente arrotondandone gli spigoli, rendono il Voyage molto più comodo da impugnare, con una sola mano.

Come si vede

L'interfaccia

Dotazione tecnica e disponibilità