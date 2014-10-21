Kindle Voyage: il miglior ebook reader al mondo
di Redazione
21/10/2014
Di cosa si tratta? Un ebook reader che in America costa la bellezza di 200$ per la versione solo Wi-Fi e 290$ per la versione 3G e, se pensavate che il Kindle Paperwhite avesse già tutto quello che ci si poteva aspettare da un ebook reader, preparatevi a ricredervi. Partiamo dallo spessore: appena 7.6mm contro i 9.1mm del Paperwhite. Direte: dettagli. Ma impugnando il lettore per ore e ore, queste differenze si sentono, come i circa 30 grammi in meno di peso, specie in virtù del materiale scelto per lo chassis: il magnesio, prezioso e leggerissimo. Anche il design esteriore ha subito dei piccoli ma significativi cambiamenti che, specialmente arrotondandone gli spigoli, rendono il Voyage molto più comodo da impugnare, con una sola mano.
Come si vedeArriviamo al pezzo forte, il display naturalmente: al posto della plastica che caratterizza tutti gli altri Kindle, qui ci troviamo di fronte a uno scintillante vetro da ben 6 pollici, trattato in modo da essere resistente ai graffi. In questo modo potremo portare in giro il Voyage senza cover e senza paura di rovinarlo. Il trattamento subito dal vetro lo rende anche leggermente ruvido, in modo da ricordare maggiormente la sensazione tattile della carta, al contempo diffondendo più uniformemente la luce: potremo leggere all’aperto senza il rischio di essere accecati dai riflessi. La risoluzione offerta dallo schermo è di 300 punti per pollice, un record per i dispositivi E-ink, che si traduce in caratteri nitidissimi, qualunque dimensione si scelga per il font. Oltre ad una risoluzione migliore, il Voyage, rispetto al Paperwhite offre anche una maggiore intensità della retroilluminazione: ben + 39%. La retroilluminazione si adatta automaticamente alla luminosità ambientale, per non affaticare lo sguardo: in una stanza buia sarà leggera, in una stanza luminosa sarà più intensa. Ovviamente possiamo sempre modificarla secondo i nostri desideri. Il risultato è una qualità di lettura difficilmente comparabile a tutti i dispositivi esistenti. Tutti quelli che l’hanno provato hanno speso commenti entusiastici, compresi i critici più agguerriti.
L'interfacciaLo schermo è ovviamente un touch screen e tutta la filosofia di navigazione è quella comune a tutta la famiglia Kindle, dunque sfiorando la parte alta dello schermo avremo accesso al solito menu attraverso cui fare ricerche, acquistare libri, ecc. Oltre al touch screen, in questo caso abbiamo anche due grandi pulsanti ai lati del display che permettono di voltare pagina. In realtà non sono veri e propri pulsanti, bensì sensori che si accorgono della nostra intenzione di voltare pagina qualora esercitiamo una pressione più decisa. Amazon suppone che le dita di chi legge siano costantemente posizionate uno di questi due pulsantoni, così da rendere particolarmente agevole lo sfogliare. Per compensare il fatto ce i pulsanti non sono “reali”, avremo comunque un feedback sensoriale (aptico) che simula la sensazione del tasto premuto.
Dotazione tecnica e disponibilitàIl Kindle Voyage ha una memoria di 4Gbyte, che consente l’archiviazione in locale di circa mille libri. La connettività, come accennato all’inizio, è affidata al Wi-Fi per la versione da 200$, mentre la versione da 290$ può connettersi anche via 3G. In America il Kindle Voyage è disponibile a partire da oggi, mentre non è stata ancora annunciata la data di rilascio per l’Italia. Si suppone comunque che Amazon faccia in tempo per le festività natalizia. Il prezzo a cui dovrebbe essere proposto è di 190 € per la versione Wi-Fi e 250 € per la versione 3G.
