Arrivano i video pubblicitari su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

Nel tentativo di monetizzare l'eccezionale numero di utenti di cui dispone, Instagram ha da tempo messo a disposizione spazi pubblicitari in alcuni determinati mercati. A partire da oggi, e a cominciare dagli Stati Uniti, l'azienda controllata da Facebook offre la propria piattaforma anche per la visualizzazione di brevi spot pubblicitari, della durata di 15 secondi, e dall'iconica forma quadrata. La fedeltà della sterminata utenza di Instagram sta comunque molto a cuore all'azienda, ragion per cui tutti i video promossi sono singolarmente vagliati da Instagram stessa, in modo da verificare che siano in linea con il mood tipico della piattaforma. Dunque non semplici riproposizioni di video già in onda in tv, ma contenuti nuovi direttamente ed esplicitamente pensati per gli amanti di quella sensazione “un po’ così” delle foto instagrammate. LEGGI ANCHE: Facebook lancia “Audience Network” Ovviamente, tutta questa cura si deve al fatto che Instagram è un’app mobile, e in quanto tale rientra in un uso per così dire “intimo” della tecnologia: video eccessivamente invadenti o poco adatti alla piattaforma si trasformerebbero in un pericoloso boomerang, incentivando facilmente sentimenti di disaffezione. C’è anche da considerare che i video rappresentano ormai una parte importante del mercato pubblicitario mobile: già Tumblr e Snapchat hanno lanciato campagne simili. Snapchat, in particolare, nota per un'utenza particolarmente giovane, ha recentemente promosso il trailer del film horror Ouija.  

I primi video "in onda" su Instagram

Tra le prime aziende a utilizzare questo canale commerciale troviamo big players del calibro di Microsoft e Disney: la prima per pubblicizzare "Call of Duty", la seconda per lanciare “Big Hero 6”. Come potere vedere dai video che riportiamo in basso, gli spot sono abbastanza sfiziosi e si fanno guardare con piacere e, in ogni caso, Facebook ha fatto sapere che i video pubblicitari su Instagram saranno introdotti molto lentamente, proprio per evitare indesiderati fenomeni di esodo. Voi cosa ne pensate? Vi alletta l'idea che mentre guardate le foto che preferite ci siano queste piccole intrusioni? Ditelo nei commenti!   Microsoft - Call of Duty   Disney - Big Hero 6  

Two more things

Nel frattempo che ci pensate, potete dare un’occhiata agli altri due video da 15 secondi proposti da Instagram, questa volta commissionati da Banana Republic e dal network americano CW. In particolare quest’ultimo, sembra aver maggiormente recepito le linee guida di Instagramm, con uno spot per la seri tv "Flash” che mima i video girati comunemente con uno smartphone.   CW Network   Banana Republic
