Arrivano i video pubblicitari su Instagram
di Redazione
31/10/2014
I primi video "in onda" su InstagramTra le prime aziende a utilizzare questo canale commerciale troviamo big players del calibro di Microsoft e Disney: la prima per pubblicizzare "Call of Duty", la seconda per lanciare “Big Hero 6”. Come potere vedere dai video che riportiamo in basso, gli spot sono abbastanza sfiziosi e si fanno guardare con piacere e, in ogni caso, Facebook ha fatto sapere che i video pubblicitari su Instagram saranno introdotti molto lentamente, proprio per evitare indesiderati fenomeni di esodo. Voi cosa ne pensate? Vi alletta l'idea che mentre guardate le foto che preferite ci siano queste piccole intrusioni? Ditelo nei commenti! Microsoft - Call of Duty Disney - Big Hero 6
Two more thingsNel frattempo che ci pensate, potete dare un’occhiata agli altri due video da 15 secondi proposti da Instagram, questa volta commissionati da Banana Republic e dal network americano CW. In particolare quest’ultimo, sembra aver maggiormente recepito le linee guida di Instagramm, con uno spot per la seri tv "Flash” che mima i video girati comunemente con uno smartphone. CW Network Banana Republic
