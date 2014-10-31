Tim Cook dice: "sono orgoglioso di essere gay"
di Redazione
31/10/2014
Non è una novità in assoluto Tim Cook attuale CEO di Apple da anni occupa i primi posti in classifica fra i gay più potenti del mondo. Tuttavia oggi in una lettera pubblicata da "Bloomberg BusinessWeek" ha pubblicamente espresso il suo orientamento sessuale. Le parole di Tim Cook espresse nell'accorata lettera non dovrebbero sorprendere nessuno, ma in un mondo dove invece l'omofobia e il mancato rispetto della sessualità altrui sono ancora un grave problema, assumono una rilevanza importante. Tim Cook dice:
"Nonostante non ho mai negato la mia sessualità, non l'ho neanche mai pubblicamente dichiarata fino ad ora. Così lasciatemi essere chiaro: sono orgoglioso di essere gay, e considero il fatto che io sia gya come uno dei doni più grandi che il signore mi ha fatto"Nella stessa lettera Cook dice di non essere un attivista ma
"se sapere che il CEO di Apple è Gay può aiutare qualcuno a comprendere la propria natura o confortare qualcuno che si sente solo, o fornire per qualcuno ad insistere sulla propria uguaglianza, allora vale la pena cedere un po' della mia privacy "Un bel gesto da parte di Tim Cook che utilizza la sua popolarità anche per sponsorizzare una causa importante che viene prima del suo altro amore: Apple
