Questo libro di 800 pagine è una sorta di enorme moderna guida di colori pantone redatto dall'artista olandese A. Booger, un capolavoro artistico ed educativo non indifferente. In esso vengono illustrati colori ed ombre in svariate gradazioni con la particolarità che la datazione della pubblicazione di questo enorme libro risale al 1692! E' stato tradotto da uno storico di libri medievali, Erik Kwakkel, il quale ha scoperto che l'intento dell'autore era quello di realizzare un libro educativo, purtroppo però la tiratura era di una sola copia, per cui è stato visto da poche persone. Il libro contiene un indice completo dei colori, interamente disegnato a mano, il quale permette di controllare quale colore conoscere e a quale pagina andare a trovarlo. Il livello dei dettagli è sbalorditivo: nella cella più alta, come si può vedere in questa fotografia, sono indicate 4 pagine differenti che illustrano lo stesso colore con leggere differenze di sfumature. Il passaggio da un rosso chiaro ad un colore giallo brillante è pressoché senza soluzione di continuità. Considerando e pensando al livello di pazienza, concentrazione, precisione e di tempo impiegato per realizzare tutto questo, verrà automatico l'apprezzare questa meravigliosa opera di artigianato così dettagliata. Nella pagina di sinistra viene descritto il metodo corretto per miscelare i colori, mentre nella pagina di destra vengono illustrati gli esatti dettagli ottenuti con la miscelazione. Questa vera e propria guida contiene anche delle pagine in cui sono presenti dei disegni che hanno tutte le caratteristiche per essere dei bellissimi lavori artistici. Sapere che tutto questo è stato disegnato a mano centinaia di anni fa, è sorprendente ed un vero colpo d'occhio. Approfondimenti: a questo link è possibile consultare l'intero libro in alta risoluzione