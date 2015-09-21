Apple rilascia WatchOS 2 per gli utenti Apple Watch
21/09/2015
Apple aveva dovuto rimandare di qualche giorno il rilascio di WatchOS 2 a causa di un bug dell'ultimo minuto piuttosto insidioso da sistemare. Tuttavia è giunto anche per WatchOS 2 il tempo di fare il suo debutto e andare ad alimentare gli Apple Watch già saldamente nelle mani (anzi sui polsi) degli utenti. Le novità di WatchOS 2 riguardano principalmente gli sviluppatori di software di terze parti che ora possono produrre App che girano direttamente sull'orologio senza doversi appoggiare ad un telefono connesso. Alcuni hanno equiparato questa innovazione al momento dell'introduzione dell'App Store per iOS. Qualunque sia la svolta di mercato che questo upgrade fornirà ad Apple Watch, la cosa certa è che le App dovrebbero girare molto più velocemente e avere una migliore interazione con i sensori dello smartwatch. Le novità maggiormente visibile agli utenti riguardano l'introduzione di nuove Watch Faces, Apple Pay e l'integrazione con Siri. Infine è stata introdotta la funzionalità di Activation Lock che entra in funzione in caso di furto ed impedisce agli eventuali ladri di resettare l'orologio o accedere facilmente ai dati. Per installare l'upgrade gli utenti possono utilzzare l'app "Software Update" presente all'interno di Apple Watch.
