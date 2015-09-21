Android MarshMallow ed i nuovi Nexus il 29 Settembre
di Redazione
21/09/2015
Google ha appena iniziato ad inviare alla stampa un invito per un evento che si svolgerà a San Francisco il 29 Settembre. L'invito come sempre accade in questi casi è decisamente enigmatico e non c'è alcun riferimento ai contenuti dell'evento. La frase che accompagna l'invito recita:
"some tasty new treats and much s'more"che in italiano potrebbe suonare un po' come "qualche nuova cosa gustosa e molto altro". Non esattamente una frase che fornisce indicazioni reali sulle novità che Google porterà all'evento del 29 Settembre. Tuttavia i tempi sono maturi per il debutto di Android MarshMallow, nuova versione del sistema operativo prodotto da Google, e per avere novità sui nuovi Nexus prodotti probabilmente da LG e Huawei. C'è attesa anche per una nuova versione di Chromecast che si prevede non solo migliorata nell'aspetto estetica ma arricchita da un nutrito set di nuove funzionalità. Potrebbe arrivare una diversa e più performante gestione della connessione wi-fi, un'integrazione maggiore con i social network e una modalità di configurazione rapida per i non esperti. D'altra parte sia Apple sia Amazon hanno annunciato le nuove versioni delle loro piattaforme per la Web TV, è abbastanza probabile che Google voglia rispondere colpo su colpo.
Articolo Precedente
Apple rilascia WatchOS 2 per gli utenti Apple Watch
Articolo Successivo
DishPlay il piatto smart con touch screen