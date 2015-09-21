DishPlay il piatto smart con touch screen
Le novità dal mondo food non smettono di stupire, o scioccare! Un settore tra i più accattivanti che spopola anche in rete sui social, dove le foto di piatti prelibati, almeno dall’aspetto, pronti per finire nelle fauci di scatta, sono tra le più caricate. Stilisti del cibo, artisti del sapore, si cimentano in accostamenti sempre diversi, sperimentano ricette che uniscono l’esotico e il tradizionale. Menu vari messi a disposizione del cliente che sceglie affidandosi all’estro dello chef quando quello che legge non è del tutto esaustivo o si affida al ristoratore per chiarire ogni dubbio o curiosità. Andrea Frizzarin, cuoco giovane che da due anni si muove in questo mondo, ha pensato ad una soluzione che dovrebbe facilitare la comunicazione tra gestore e cliente, peccato però si tratti di comunicazione digitale! Lo scambio avviene, infatti, attraverso un piatto da portata smart, DishPlay che integrerebbe un touch screen dove poter visualizzare diverse informazioni relative al menu, origine degli ingredienti, preparazione dei piatti e altri approfondimenti in merito. In più la possibilità per il consumatore di condividere intolleranze, allergie preferenze, e l’opportunità di sapere chi c’è dietro alla preparazione del suo piatto. Sicuramente, un mezzo pratico e veloce che rischia, però, di sminuire il ruolo del personale e di sacrificare l’interazione anche a tavola tra i commensali, la cui attenzione rischia di canalizzarsi unicamente sull’innovazione del DishPlay. In ogni caso sta poi ad ognuno gestire al meglio il tempo condiviso. Un’App interagisce con il software del piatto, dedicato sia alla cucina professionale che a quella fatta in casa. Un progetto che potrebbe diventare social e favorire lo scambio virale di idee, ricette, foto e video. Per il momento di DishPlay esiste solo il prototipo e in marmo, materiale dai costi elevati che verrà, però, sostituito anche con altri per rendere il prodotto più accessibile.
