Netflix e Vodafone assieme per la TV online: quando arriva
di Redazione
22/09/2015
Netflix si allea con Vodafone e si prepara al lancio della TV online che in Italia vedrà la luce ad ottobre. Si tratta di una partnership molto importante e che consentirà a Vodafone, uno dei principali operatori di telefonia mobile sul territorio nostrano, di promuovere offerte che includeranno i palinsesti di Netflix con l’acquisto di servizi in 4G e fibra. Come se non bastasse, i clienti Vodafone potranno pagare l’abbonamento a Netflix tramite il contratto già esistente con il provider. L’accordo tra le due aziende, non è propriamente una novità, se si considera che sono già partner commerciali in tanti altri Paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Nuova Zelanda e a cui da ottobre si aggiungeranno anche Italia e Spagna. A partire da ottobre, dunque, ci sarà una piccola rivoluzione per le trasmissioni televisive italiane: Netflix offrirà anche al Bel Paese i propri contenuti - su tutti film e Serie TV - in alta definizione e in Ultra HD 4k su computer, tablet e smartphone di nuova generazione, per giunta senza alcuna interruzione pubblicitaria. Tramite Vodafone, che copre in 4G circa il 90% della popolazione italiana, i contenuti di Netflix potranno arrivare praticamente in ogni angolo del Bel Paese: inizialmente l’offerta includerà alcune serie TV in prima visione come Marvel's Daredevil, Sense8, Bloodline, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco Polo; non mancheranno i documentari e anche gli spettacoli comici. Per il pubblico dei più piccoli, invece, sono già previsti programmi di intrattenimento. Insomma, coloro i quali si abboneranno a Netflix avranno la possibilità di scegliere tra contenuti sempre freschi, tra cui anche i primi film prodotti dalla stessa azienda. Soddisfatto dell’accordo, Gianluca Corti, Direttore Commerciale di Vodafone Italia:
"L'accordo con Netflix rafforza la strategia di Vodafone di offrire condizioni uniche e distintive per i nostri clienti, combinando le migliori reti 4G e Fibra, i migliori servizi, con i migliori contenuti".Queste, invece, le parole di Bill Holmes, Responsabile Business Development di Netflix:
"L'accordo con Vodafone per il lancio di Netflix in Italia pone delle solide basi per offrire ai clienti italiani contenuti di altissimo livello insieme ad un servizio eccellente".
