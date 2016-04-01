Apple, quarant'anni fa nasceva il colosso di Cupertino

Apple oggi spegne quaranta candeline, era il primo aprile del 1976 quando fu data vita alla società che ha rivoluzionato negli anni il modo di vivere di milioni di persone. Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne in quel primo aprile di quarant’anni fa, in un garage di Los Altos, decisero di mettere da parte i loro studi universitari e dedicarsi alla tecnologia, ancora ignari del successo che avrebbero ottenuto con la Apple Computers, diventata oggi la più grande azienda del mondo per valore di mercato.

“Think different", è stato da sempre questo il motto che ha spinto i suoi fondatori a volare in alto, a fare sogni ambiziosi e fare tutto quello che era necessario per realizzare quel sogno, per portare quella piccola compagnia di elettronica e informatica, a diventare ciò che è oggi. Il simbolo della mela è diventato l’icona della rivoluzione nel mondo della tecnologia, dei computer e dei telefoni.

Ad un anno esatto dalla nascita della società, nel 1977 la Apple presenta il suo primo computer. Il successo arriva velocemente e nel 1980, ad appena quattro anni dalla sua nascita, la Apple viene quotata in Borsa. Questo era solo l’inizio di una ascesa che ha sbaragliato ogni più rosea aspettativa di Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Per festeggiare questi quarant’anni e ricordare i tanti prodotti lanciati dal colosso di Cupertino e gli slogan che hanno scandito la crescita della società, la Apple ha preparato un video speciale, “40 anni in 40 secondi”, che è stato proiettato in occasione dell’evento di presentazione del’iPhone SE.

Un pensiero particolare per gli amanti e appassionati della tecnologia Apple, non può non andare al genio Steve Jobs, stroncato dal tumore al pancreas nel 2011. La sua figura carismatica hanno caratterizzato la storia e l’evoluzione della Apple e si è spento nel momento della sua massima creatività grazie alla quale i profitti dell’azienda erano cresciuti a dismisura e la popolarità della Apple era giunta al massimo livello.

https://www.youtube.com/watch?v=mtY0K2fiFOA