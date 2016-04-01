Home Apple iPhone SE e iPad Pro 9.7 in vendita da oggi: prezzi e dettagli

iPhone SE e iPad Pro 9.7 in vendita da oggi: prezzi e dettagli

di Redazione 01/04/2016

iPhone SE e iPad Pro 9.7 sono da oggi in vendita negli store Apple di Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Presentati lo scorso 21 marzo, i nuovi dispositivi della ‘Mela’ sono dunque sugli scaffali in diverse zone del mondo, ma in Italia dovremo aspettare ancora un po’, perché nonostante i preordini siano partiti dal 29 marzo, le consegne e le vendite ufficiali inizieranno proprio oggi. Per quel che riguarda i prezzi, non ci sono sorprese: ci si aspettava dei costi alti e così è stato. iPhone SE: prezzi USA ed Europa Negli Stati Uniti i pre-ordini sono iniziati il 24 marzo, mentre in Europa il via libera c’è stato solo un paio di giorni dopo. Le date precise variano da nazione a nazione, ma comunque tra aprile e maggio le vendite partiranno in totale in 110 Paesi con la conferma relativa ai trend dei precedenti device: ossia, saranno più costosi nel Vecchio Continente rispetto al Nuovo Continente. Negli USA, iPhone SE da 16 GB costa 399 dollari, mentre in Europa 489 euro nella maggior parte dei Paesi, contro i 509 euro dell’Italia (570 dollari). Insomma, facendo un confronto a parità valuta, gli italiani pagheranno il nuovo iPhone 171 dollari / 152 euro in più rispetto agli amici americani. In Gran Bretagna, invece, iPhone SE costerà 359 sterline, ossia 516 dollari. La versione da 64 GB, che negli USA costa 499 dollari, oggi è negli store europei a 589 euro, ossia 660 dollari, ma non in tutti i Paesi. In Italia, infatti, si dovranno sborsare 609 euro, ossia l’equivalente di 682 dollari. Nel Regno Unito, invece, servono 439 sterline, ossia l’equivalente di 630 dollari. iPad Pro 9.7: prezzi USA ed Europa Discorso leggermente diverso per i prezzi del nuovo iPad: l’Italia è più cara degli USA, ma in questo caso è sostanzialmente in linea con la media europea. iPad Pro 9.7 WiFi parte da un costo di 599 dollari negli Stati Uniti, nella versione a 32GB di memoria; in Europa (Italia inclusa), costa in media 689 euro, in GB 499 sterline (718 dollari). Il modello WiFi con 128 GB di memoria sale a 869 euro (977 dollari) o 619 sterline (890 dollari), mentre negli USA costa 749 dollari. La versione di iPad Pro 9.7 Wi-Fi da 256 GB costa 899 dollari negli USA, 1,049 euro in Europa (1,179 dollari) e 739 sterline nel Regno Unito. La versione di iPad Pro 9.7 WiFi + Cellular parte invece da 729 dollari negli USA (32 GB), mentre lo stesso modello costa 839 euro (749 dollari) o 599 sterline in Europa (Italia inclusa). Lo stesso dispositivo, ma con 128 GB di spazio di archiviazione, costa 1.019 euro (1142 dollari) o 719 sterline in Europa, mentre negli USA costa 879 dollari (785 euro). L'iPad Pro 9.7 WiFi + Cellular con 256 GB di memoria costa 1.029 dollari (919 euro) negli USA, 1.199 euro in Europa (1.343 dollari) e 839 sterline nella Gran Bretagna.