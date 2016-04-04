Samsung: nel 2017 gli smartphone con display pieghevole
di Redazione
04/04/2016
Samsung pieghevoli: da 5 a 7 polliciIn questo modo, dunque, Samsung sarebbe giunta alla realizzazione di un prototipo che quando è ripiegato su di sé ha una superficie interattiva di 5 pollici, mentre quando viene aperto la diagonale del display raggiunge quella di un tablet, ossia i 7 pollici. Secondo il portale coreano, la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, per un’immissione conseguente sul mercato a partire dal 2017. Ad oggi, lo ‘smartlet’ avrebbe il nome in codice "Foldable Valley" e allo stesso aveva fatto riferimento a gennaio scorso la stessa Samsung Display. A parlarne, era stato il direttore Lee Chang-hoon:
"Lo sviluppo dei display OLED pieghevoli sta avvenendo secondo i piani con l'obiettivo di produrre la tecnologia in massa e rilasciare i primi prodotti discutendone con i partner".La commercializzazione, inizialmente attesa per il 2016 inoltrato, sarebbe stata dunque rinviata solo di qualche mese e ad inizio 2017 potremmo vedere sugli scaffali degli store i primi smartphone flessibili. https://www.youtube.com/watch?v=MKG7XRsG9KQ
