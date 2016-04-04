Samsung: nel 2017 gli smartphone con display pieghevole

Samsung pieghevoli: da 5 a 7 pollici

"Lo sviluppo dei display OLED pieghevoli sta avvenendo secondo i piani con l'obiettivo di produrre la tecnologia in massa e rilasciare i primi prodotti discutendone con i partner".

è pronta a sbarcare sul mercato condal. Bisognerà attendere ancora un anno, poi alcuni nuovi dispositivi mobili potranno disporre di uno schermo pieghevole. Si tratta di una soluzione invocata da più parti per venire incontro alle esigenze degli utenti che fanno fatica a portare con sé i dispostivi troppo grandi. Samsung sa bene cosa significhi, visto che l’azienda coreana è stata la prima a lanciare i cosiddetti ‘phablet’, ossia quei prodotti che con un piede stanno nella categoria tablet, con l’altro in quella degli smartphone. Secondo quanto scrive il portale coreano ETNews, sempre ben informato sulle novità che bollono nella pentola dell’azienda “casalinga”, Samsung starebbe preparando un dispositivo “smartlet”, ossia dalle dimensioni di uno smartphone ma con display da 7 pollici. Se vi state chiedendo come tutto ciò sarà possibile, la risposta è nella tecnologia proprietaria dell’azienda coreana dei display flessibili. Si tratta di un comparto nel quale la società ha investito molto negli ultimi anni con l’obiettivo di realizzare terminali da piegare esattamente come si farebbe con un libro.In questo modo, dunque, Samsung sarebbe giunta alla realizzazione di un prototipo che quando è ripiegato su di sé ha una superficie interattiva di 5 pollici, mentre quando viene aperto la diagonale del display raggiunge quella di un tablet, ossia i 7 pollici. Secondo il portale coreano, la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, per un’immissione conseguente sul mercato a partire dal 2017. Ad oggi, lo ‘smartlet’ avrebbe il nome in codice "Foldable Valley" e allo stesso aveva fatto riferimento a gennaio scorso la stessa Samsung Display. A parlarne, era stato il direttoreLa commercializzazione, inizialmente attesa per il 2016 inoltrato, sarebbe stata dunque rinviata solo di qualche mese e ad inizio 2017 potremmo vedere sugli scaffali degli store i primi smartphone flessibili. https://www.youtube.com/watch?v=MKG7XRsG9KQ