Apple nega che il 48% degli utenti abbia abbandonato Apple Music
di Redazione
20/08/2015
Apple Music è tutto sommato un servizio ancora giovane. Lo streaming musicale di Apple è arrivato sul mercato da poco più di un mese e il suo debutto da un punto di vista tecnico è incappato in qualche inconveniente di troppo. Un'interfaccia non proprio in linea con la tradizione di Apple e qualche instabilità generale hanno contribuito a non fare lievitare la reputazione di Apple Music. Tuttavia secondo Apple questi inconvenienti non hanno rallentato il cammino di Apple Music. In un comunicato stampa affidato a The Verge Apple sostiene che il 78% degli utenti che ha effettuato una registrazione ad Apple Music sta ancora continuando ad usarlo. Appare sin troppo evidente che i numeri forniti da Apple contrastano nettamente con quelli prodotti attraverso un sondaggio condotto da MusicWatch che mostrava come un 48% degli utenti che hanno iniziato ad usare Apple Music avevano poi cessato di utilizzarlo. Il sondaggio di MusicWatch aveva destato un certo scalpore, tanto che evidentemente Apple è subito corsa ai ripari fornendo la propria visione dei fatti. Gli esiti del sondaggio condotto da MusicWatch su un campione di 5000 utenti statunitensi mostrano anche come un 61% del campione abbia disattivato il rinnovo automatico, per evitare di dovere pagare il servizio dopo la scadenza del periodo gratuito. Tuttavia, nonostante la freddezza dei numeri, è importante sottolineare come ancora sia troppo presto per decretare o meno il successo di Apple Music. Russ Crupnick, Managing Partner di MusicWatch ha dichiarato ad Engadget che questi dati devono essere visti come un fermo immagine della situazione attuale, ma che non possono rappresentare una prospettiva. Quello della prova gratuita è un modo nuovo di entrare nel settore dello streaming musicale. I dati non rappresentano la qualità del servizio e anche quando un utente intervistato dichiara che non sta usando il servizio al momento, non è possibile dire se lo userà in futuro. Luci e ombre dunque, per ora su Apple Music e dati contrastanti. Solo il tempo sarà in grado di dire se Apple Music sarà un valido concorrente di Spotify oppure rimarrà semplicemente uno dei tanti servizi offerti da Apple
