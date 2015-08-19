Samsung Gear S2 la risposta ad Apple Watch [video]

Samsung ha presentato la scorsa settimana, nel corso di una conferenza tenuta in grande stile a New York le nuove release di alcuni dei suoi prodotti di punta: il Galaxy Note 5 e il Galaxy S6 Edge+. Un evento la cui data anticipata rispetto alla più classica tradizione settembrina, rivela l'intenzione di battere almeno sul tempo il rivale Apple, che presenterà
i suoi iPhone 6S e iPhone 6S+ insieme a qualche altra novità proprio nel mese di Settembre.
Se Galaxy Note 5 e Galaxy S6 Edge+ hanno suscitato un certo eco nella stampa e nel pubblico, è invece passato quasi in sordina l'annuncio del nuovo Samsung Gear S2
che pure è, per quanto riguarda la casa coreana, il più prossimo concorrente di Apple Watch.
Oggi Samsung ha rilasciato sul suo canale Youtube il teaser di presentazione
del nuovo Samsung Gear S2. Non ci sono troppe notizie riguardo a questo smartwatch, ed è possibile che Samsung inizi a rilasciare notizie riguardo alla seconda versione di Gear S soltanto a Settembre durante IFA 2015 a Berlino.
[youtube https://youtu.be/nwn8qMaNoJk]
Attualmente la novità più rilevante sembrerebbe, almeno nell'aspetto, l'adozione della forma rotonda
che va a sostituire quella rettangolare, un po' eccessiva secondo molti, del modello precedente. Si intravedono anche materiali metallici. Sul fronte dell'hardware è possibile l'introduzione di un sensore per la rilevazione del battito cardiaco.
Nonostante Samsung non abbia ancora spinto il pedale dell'acceleratore su questo nuovo smartwatch, il Gear S2 invece potrebbe rappresentare un notevole salto rispetto al predecessore. Non solo per l'evoluzione verso la forma rotonda, ma anche e soprattutto per il supporto alla connettività 3G
.
Il Gear S2
rimane dunque uno dei pochi smartwatch in produzione in grado di effettuare telefonate anche lontano da uno smartphone. Da segnalare anche la presenza di una piccola tastiera QWERTY per scrivere messaggi di testo.
Fra tutti, rimane il punto interrogativo sul sistema operativo. Non è chiaro se sarà Tizen o una versione molto personalizzata di Android Wear carrozzata con un discreto numero di App targate Samsung