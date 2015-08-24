Home Apple iPad Pro: come sarà il nuovo tablet Apple da 12,9 pollici

di Redazione 24/08/2015

Apple potrebbe lanciare iPad Pro già entro fine 2015: l’indiscrezione è riportata dal sito taiwanese ‘Digitimes’, che nel recente passato ha già anticipato le mosse di diversi colossi della tecnologia. Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, la casa di Cupertino potrebbe lanciare prima del previsto il nuovo tablet da 12,9 pollici. La produzione, secondo il portale, dovrebbe iniziare ufficialmente ad ottobre ed entrare a regime ad inizio 2016: se Apple non dovesse farcela a consegnarlo agli store entro quest’anno, si slitterebbe al primo trimestre dell’anno nuovo, insomma. Secondo i rumors, oltre al display “mega”, il nuovo iPad Pro sarebbe dotato di un apposito pennino, di un processore Apple A9x e della tecnologia Force Touch, già presente su Apple Watch. Il vetro dello schermo sarà in vetro zaffiro prodotto da Sharp, così come il touchscreen, che si avvarrà dunque della tecnologia AgNW. La risoluzione dello schermo dovrebbe essere di 2732 x 2048 pixel: l’informazione è trapelata dalle analisi effettuate sul nuovo sistema operativo iOS 9. Lo sviluppatore Hiraku Wang, ha infatti scoperto che nel nuovo OS della ‘Mela’ esiste una tastiera ridimensionabile pensata anche per display più grandi rispetto a quelli attualmente immessi sul mercato. Questa scoperta, ha portato Wang ad individuare nella scelta un chiaro segnale di riferimento ad iPad Pro, fin qui noto anche con il nome in codice iPad Air Plus. La stringa di codice relativa alla tastiera, infatti, fa riferimento chiaramente al rapporto di 2.732×2.048 per 264 PPI, che si adatta perfettamente ad uno schermo da 12,93 pollici, quello che dovrebbe montare il nuovo tablet Apple. Si tratta pur sempre di indiscrezioni, quindi non resta che attendere il prossimo 9 settembre, quando nel corso del keynote i vertici di Cupertino potrebbero mostrare importanti novità.