Apple lavora ad un iPhone rosa e con Force Touch

di Redazione 11/03/2015

I prossimi iPhone saranno rosa e integreranno molto probabilmente le nuove tecnologie Force Touch di Apple: lo rivela un’indiscrezione giornalistica del Wall Street Journal. Non si tratta di una notizia nuovissima, nel senso che già nel mese di gennaio erano circolate indiscrezioni analoghe, ora rafforzate a pochi giorni dal lancio ufficiale di Apple Watch e del nuovo MacBook. Il prossimo iPhone 6s, scrive l’autorevole organo di stampa americano, avrà con ogni probabilità in vetro Force Touch, che consentirà dunque un’interazione basata sulla forza applicata dall’utente, con risposte diverse a seconda della pressione. In più, lo smartphone di punta della ‘Mela’ sarà commercializzato in una nuova colorazione rosa, pensata principalmente per il mercato femminile. Il Force Touch è una caratteristica che Apple ha già mostrato nell’evento di presentazione del proprio smartwatch e del nuovo MacBook: il vetro in grado di valutare la forza impressa dall’utente si presta agli usi più disparati a seconda del dispositivo sul quale viene implementato. Su Apple Watch, ad esempio, essendo il display di dimensioni molto ridotte, consente di eseguire azioni che con altra tecnologia sarebbero impensabili; su MacBook, invece, tramite il touchpad consente di simulare anche il click di un mouse classico. Una tale rivoluzione a livello tecnologico andrà accompagnata anche dal punto di vista del software: i nuovi iPhone, dunque, saranno equipaggiati da app in grado di elevare il livello di interazione, ma il Wall street Journal non fornisce ulteriori specifiche in merito. Dal quartier generale di Apple, ovviamente, non trapela nulla, ma pare che i tecnici stiano lavorando già da tempo per l’implementazione sullo smartphone del Touch Force. Per il resto, i nuovi iPhone 6s, la cui presentazione è prevista per il prossimo autunno, non dovrebbero presentare stravolgimenti dal punto di vista estetico: saranno disponibili in due dimensioni, da 4,7 e 5,5", mentre le colorazioni saranno Grigio siderale, Argento, Oro e “Pink”, un rosa pensato ovviamente per il mercato femminile.