Twitter spinge l'acceleratore sui video
di Redazione
10/03/2015
Twitter, il campione dei microblogger, già da tempo investe soldi ed energie per fornire agli utenti una piattaforma che consenta di cinguettare le notizie anche in video. Lo scopo ovviamente è quello di raccogliere una mole di informazioni tale che vadano a rafforzare la posizione di Twitter come piattaforma dominante per la circolazione delle notizie in tempo reale. L'acquisizione di Vine e le recenti modifiche che hanno portato gli utenti a poter allegare un video ai tweet semplicemente cliccando sull'icona della macchina fotografica non sono ancora sufficienti, Twitter vuole di più. Business Insider oggi ha ventilato l'idea che Twitter abbia completato l'acquisizione di Periscope, start-up specializzata nello streaming video in diretta attraverso gli Smartphone. Secondo quanto riportato da Business Insider l'acquisizione sarebbe stata completata già alcune settimane fa, anche se ufficialmente l'applicazione Periscope non è stata ancora lanciata ed anzi risulta ancora in beta. Non sarebbe comunque la prima volta che Twitter completa un'operazione di acquisizione di società che hanno nel proprio portafoglio progetti non ancora del tutto concretizzati, anche con Vine è andata esattamente così. Da questa acquisizione appare evidente la volontà di Twitter di diventare la maggiore piattaforma per la diffusione delle informazioni in tempo reale, anche in video. Lo streaming in diretta di video attraverso il cellulare non è una completa novità, già altri si sono lanciati in questo settore. Certamente unire la possibilità di trasmettere in diretta attraverso lo smartphone un video che testimonia una notizia e poterlo fare su una piattaforma come twitter dove già l'informazione corre alla velocità della luce apre scenari del tutto nuovi sia per i fruitori dell'informazione sia per gli addetti ai lavori
Articolo Precedente
Apple lavora ad un iPhone rosa e con Force Touch
Articolo Successivo
Dream Doghouse la cuccia hi-tech firmata Samsung