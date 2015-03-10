Home Gadget e Curiosità Dream Doghouse la cuccia hi-tech firmata Samsung

di Redazione 10/03/2015

Samsung ha progettato la Dream Doghouse, la cuccia dei sogni hi-tech per chi ama coccolare e viziare i propri amici a quattro zampe. Realizzata da dodici designer e dotata di ogni comfort, questa simpatica e moderna casetta riesce a soddisfare le esigenze dei nostri fedeli compagni. Di forma ovale, è dotata di morbidi cuscini sui quali il cane potrà rilassarsi o mettersi comodo per intrattenersi davanti allo schermo. Ebbene sì, c’è anche un tablet posizionato su un lato, sul quale possono essere caricati programmi adatti all’intrattenimento. In alternativa dal lato opposto c’è un arredamento grafico a catturare la sua attenzione! Se vorrà sgranchirsi un po’ le zampe allora potrà anche farlo visto che avrà a disposizione un tapis roulant di erbetta sintetica che gli darà l’impressione di essere a spasso nel parco. Quando poi, alla fine dell’allenamento, vorrà rinfrescarsi, potrà fare un tuffo nella piscina terapeutica con idromassaggio, che scioglierà ogni tensione. Prima di cedere alla stanchezza e gettarsi esausto sui cuscini per fare un bel riposino potrà autonomamente prepararsi la ciotola, versando i croccantini da un dispenser per il cibo automatico pensato apposta. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=JdjxRTzWoxA] Un habitat canino del futuro, ma per il momento destinato solo a chi decida di investire 30.000$, almeno questa è la cifra spesa per mettere a punto il primo esemplare di Dream Doghouse. L’evento scelto per lanciare questa cuccia interattiva e super tecnologica è stato il Crufts 2015, il più grande show canino del mondo durato tre giorni, dal 5 all’8 marzo alla Genting Arena di Birmingham, nel Regno Unito. Da ormai vent’anni sponsor dell’evento, Samsung non poteva scegliere una vetrina migliore per presentare la sua creazione innovativa. Di sicuro qualcuno pronto anche a spendere una somma del genere ci sarà, pur di garantire il meglio al proprio quattro zampe e non vedere più musetti tristi!