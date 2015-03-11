Amazon Exclusives nuovo store dedicato ai prodotti innovativi
di Redazione
11/03/2015
Il Crowfunding si sta dimostrando la nuova frontiera per la creazione e la diffusione di prodotti di successo. Fra tutti i servizi di Crowfunding il più noto è conosciuto è Kickstarter. Una tonnellata di start-up e non solo, utilizza Kickstarter per raccogliere i fondi necessari per produrre oggetti decisamente innnovativi. Tanto per citarne qualcuno sono usciti da Kickstarter: Prynt il case che trasforma l'iPhone in una Polaroid, o Hemingwrite la macchina da scrivere del nuovo millennio. Amazon oggi lancia Amazon Exclusives una sezione del sito interamente dedicata a prodotti innovativi selezionati proprio da Kickstarter. Lo scopo di questa nuova area di Amazon è quello di mettere in mostra prodotti che hanno in se una forte carica di innovazione a prezzi competivi. Una vetrina del genere consente ad oggetti dall'immenso potenziale di ottenere un'ampia visibilità anche verso un pubblico più consumer che tipicamente, specialmente in Italia, non è abituato a frequentare servizi come Kickstarter. I prodotti in questione non saranno un esclusiva di Amazon nonostante il nome "Amazon Exclusives" ma potranno essere venduti anche attraverso i negozi fisici appartenenti al marchio del produttore oppure ai relativi siti web.
"La nostra mission è di rendere Amazon un punto di raccolta per i produttori di oggetti innovativi affinché possano lanciare e vendere i loro prodotti fornendoli in anteprima ai nostri clienti"ha dichiarato Peter Faricy VP di Amazon Marketplace.
"Siamo consapevoli che aiutare i produttori ad ottenere una maggiore esposizione sia per i loro prodotti di maggior successo sia per quelli più recenti è vantaggioso per i nostri clienti che desiderano essere i primi ad avere la possibilità di comprare i prodotti di maggior successo"Tutti gli articoli presenti su Amazon Exclusives potranno godere dei vantaggi dell'abbonamento Prime
