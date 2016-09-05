Apple: app vecchie e non funzionanti via dallo store
di Redazione
05/09/2016
Apple decide di dare una bella ripulita al proprio App Store. A partire dal 7 settembre, le applicazioni non aggiornate da troppo tempo, hanno 30 giorni per essere “rinfrescate” pena l’eliminazione definitiva. Non è una scelta casuale quella della casa di Cupertino, che ha scelto come data la stessa del lancio di iPhone 7 e Apple Watch 2. Apple, a partire da mercoledì, segnalerà agli sviluppatori quelle applicazioni che danno problemi, non rispettano i parametri o vanno troppo frequentemente in crash. Ad ogni sviluppatore sarà inviata una comunicazione ufficiale con la quale si chiederà di apportare le dovute modifiche entro 30 giorni, altrimenti l’app sarà bannata in via definitiva dallo store della ‘Mela’. Nessuna ripercussione, ovviamente, nei confronti di quegli utenti che hanno già scaricato o acquistato le app sui propri dispositivi. Potranno continuare ad utilizzarle, ben sapendo però dei problemi che portano con sé. Gli ultimi dati degli analisti di 'SensorTower', riportano che su Apple Store ci siano circa 5 milioni di applicazioni, con un aumento su base annua del 14,6. Le proiezioni, da qui ai prossimi quattro anni, parlano di un raddoppiamento del numero di App che nel 2020 dovrebbero essere di circa 10 milioni di unità. Inoltre secondo le ricerche circa 1/4 delle applicazioni scaricate dagli utenti viene aperta una sola volta; soltanto cinque applicazioni vengono avviate ogni settimana, mentre solo il 16% ne apre più di 10.
Apple Store completamente rinnovatoAnche per questo motivo, dalle parti di Cupertino hanno deciso di dare un taglio alle app ormai vecchie o che creano problemi. E non è tutto: Apple ha anche imposto un limite di 50 caratteri al titolo delle applicazioni, per questioni di marketing e per combattere lo spam, inoltre rinnoverà il negozio per dare consigli sulle migliori app e consentire agli utenti di condividere con gli amici giochi e applicativi installati.
