Apple, cosa aspettarsi dall'evento del 7 settembre
di Redazione
05/09/2016
Mancano ormai pochi giorni all’evento ufficiale Apple del 7 settembre, una presentazione che ci auguriamo sia ricca di novità e interessanti cambiamenti. Vista la crescente diffusione di indiscrezioni a riguardo, abbiamo deciso di riepilogare le speculazioni più quotate, analizzando i dettagli più attesi di questo keynote. Chiaramente vi sarà iPhone al centro degli annunci dell’azienda di Cupertino, ma siamo sicuri che Apple non mancherà di stupire il suo pubblico con novità relative a Apple Watch. Scopriamo quindi più in dettaglio cosa ci attende il giorno 7 settembre alle ore 19.00.
iPhone 7: la rivoluzione dello smartphone Apple?In rete si è fatta sempre più frequente la comparsa di immagini che mostrano il possibile nuovo design di iPhone 7 e 7 Plus. Si parla infatti di un’estetica più pulita e raffinata e di nuove tecnologie che renderanno lo smartphone waterproof. Voci di corridoio affermano che iPhone 7 sarà dotato di SoC A10 a 2.4 Ghz. La memoria RAM sarà di 3 GB, mentre lo spazio di archiviazione di base sarà da 32 GB. Si pensa però che l’azienda di Cupertino sia intenzionata a realizzare un modello con ben 256 GB di memoria disponibile. La fotocamera di iPhone 7 potrebbe essere a doppa lente con sensori da 12 Megapixel. Sensibili miglioramenti anche al comparto flash, grazie alla presenza di 4 LED. Infine, si pensa che Apple dirà addio al jack da 3,5 mm in favore di uno slot USB-C. Collegate a questa sostituzione vi sarà probabilmente l’introduzione di cuffie Bluetooth chiamate AirPods, dedicate all’ascolto di musica con una qualità elevata.
Apple Watch 2: nuovi smartwatch in arrivo?Durante l’evento del 7 settembre, Apple dovrebbe presentare anche Apple Watch 2 che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe chiamarsi anche iWatch. Il dispositivo dovrebbe vedere la comparsa, lato software, del nuovo sistema operativo Watch OS 3. Sul fronte hardware si parla di una batteria da 334 mAh e la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Non ci resta che attendere il giorno 7 settembre per scoprire tutte le novità di casa Apple.
