Inizia ufficialmente la distribuzione di Android 6.0 Marshmallow
, il nuovo sistema operativo mobile di Google che in queste ore sta sbarcando sui dispositivi Nexus
. Google ha già annunciato che il nuovo Android sarà preinstallato sui nuovi Nexus 5X
e Nexus 6P
, ma in queste ore sono stati resi disponibili anche i link per il download delle versioni appositamente realizzati per dispositivi meno nuovi. Così, anche i possessori di Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (2013), Nexus 9 e Nexus Player, potranno scaricare il nuovo sistema operativo mobile, rilasciato sia via OTA (over-the-air) sia via factory image.
L’annuncio di avvio distribuzione è avvenuto con un post sul blog ufficiale di Google, che ricorda tra l’altro anche le principali novità di Android 6.0 Marshmallow. L’introduzione di Now on Tap
, rappresenta una comoda aggiunta per chi vuole avere sempre a portata di tap suggerimenti in linea con i propri interessi. Nel caso di film, ad esempio, è in grado di suggerire orari e proiezioni in sala, mentre se si tratta di un appuntamento, Now on tap ci suggerisce di aggiungerlo al calendario. Migliorato anche il risparmio energetico dei dispositivi grazie a Doze
, una funzione che a detta di Google consentirà di aumentare sensibilmente la durata della batteria in stand-by.
Per quel che riguarda le applicazioni in background, il nuovo sistema operativo mobile introduce App Stanby
, una funzione che mette in un “sonno profondo” le app con attività ridotte. Importanti novità riguardano anche la gestione della privacy e non manca il supporto ai sensori di scansione per le impronte digitali. Il roll-out è iniziato dunque: in pochi giorni Android 6.0 Marshmallow sarà disponibile su tutti i dispositivi Nexus compatibili come update incrementale oppure si può scaricare le factory image seguendo poi la procedura di installazione ufficiale Google.
Android 6.0 Marshmallow | I link per il download