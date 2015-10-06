Caricamento...

Android 6.0 Marshmallow disponibile per dispositivi Nexus come scaricarlo

06/10/2015

Inizia ufficialmente la distribuzione di Android 6.0 Marshmallow, il nuovo sistema operativo mobile di Google che in queste ore sta sbarcando sui dispositivi Nexus. Google ha già annunciato che il nuovo Android sarà preinstallato sui nuovi Nexus 5X e Nexus 6P, ma in queste ore sono stati resi disponibili anche i link per il download delle versioni appositamente realizzati per dispositivi meno nuovi. Così, anche i possessori di Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (2013), Nexus 9 e Nexus Player, potranno scaricare il nuovo sistema operativo mobile, rilasciato sia via OTA (over-the-air) sia via factory image. L’annuncio di avvio distribuzione è avvenuto con un post sul blog ufficiale di Google, che ricorda tra l’altro anche le principali novità di Android 6.0 Marshmallow. L’introduzione di Now on Tap, rappresenta una comoda aggiunta per chi vuole avere sempre a portata di tap suggerimenti in linea con i propri interessi. Nel caso di film, ad esempio, è in grado di suggerire orari e proiezioni in sala, mentre se si tratta di un appuntamento, Now on tap ci suggerisce di aggiungerlo al calendario. Migliorato anche il risparmio energetico dei dispositivi grazie a Doze, una funzione che a detta di Google consentirà di aumentare sensibilmente la durata della batteria in stand-by. Per quel che riguarda le applicazioni in background, il nuovo sistema operativo mobile introduce App Stanby, una funzione che mette in un “sonno profondo” le app con attività ridotte. Importanti novità riguardano anche la gestione della privacy e non manca il supporto ai sensori di scansione per le impronte digitali. Il roll-out è iniziato dunque: in pochi giorni Android 6.0 Marshmallow sarà disponibile su tutti i dispositivi Nexus compatibili come update incrementale oppure si può scaricare le factory image seguendo poi la procedura di installazione ufficiale Google.

Android 6.0 Marshmallow | I link per il download

 
