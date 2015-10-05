Huawei P9: doppio sensore per le foto?

Huawei P9
potrebbe avere un doppio sensore per la fotocamera. È quanto trapela da alcune indiscrezioni online in merito al nuovo top di gamma dell’azienda cinese. A circa sei mesi dal lancio del P8
, dunque, presso il quartier generale Huawei si pensa già al successore, che dovrebbe vedere la luce per aprile 2016 e aggredire il mercato nelle settimane immediatamente successive. Per ora, si sa molto poco in merito al nuovo dispositivo, se non che sarà il prodotto di punta Huawei, anche se una foto finita in Rete per motivi ancora imprecisati, svelerebbe un dettaglio molto importante.
Nell’immagine, che ha fatto il giro del Web in poche ore, sono mostrati due inserti, uno in bianco e uno in oro, attribuiti proprio a Huawei P9, che confermerebbero l’utilizzo di due fotocamere, ma soprattutto la presenza di una mesa a fuoco laser. E non finisce qui, perché il nuovo dispositivo dovrebbe montare uno stabilizzatore ottico e avere una risoluzione totale da 16 Megapixel, la cui ripartizione non è ancora ben chiara. Secondo alcuni rumors, la fotocamera anteriore, quella utilizzata solitamente per selfie, dovrebbe essere da 8 Megapixel.
Tenendo conto delle indiscrezioni fin qui trapelate, il nuovo Huawei P9 dovrebbe avere un processore Kirin 950 con 4 core Cortex-A72 e 4 core Cortex-A57, GPU Mali-T880, 4 GB di Ram, uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione FHD e pannello Amoled, a differenza del P8 che monta un IPS LCD.