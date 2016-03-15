Amazon: presto si pagherà con un selfie

Amazon contro le truffe

deposita una domanda diche preannuncia risvolti clamorosi: presto potremo fare acquisti con un. Il noto store digitale, infatti, sta preparando un nuovo metodo di pagamento per i propri clienti: già nel mese di ottobre del 2015 è stata depositata la prima domanda di brevetto presso loe un’altra invece risale alla settimana scorsa. Dovremmo essere dunque vicini al debutto del “pagamento del futuro”, che a meno di sorprese avverrà tramite un selfie, una foto che sostanzialmente confermerà la propria identità agli occhi del noto e-commerce. A livello tecnologico, non si tratta di nulla di trascendentale, poiché il nuovo brevetto si basa sulla tecnologia già adottata da Amazon e che consente di autenticare un individuo tramite il riconoscimento in un’immagine o un video. Sostanzialmente, quindi, si tratta di estendere la funzionalità oltre il riconoscimento e consentire anche il perfezionamento dell’acquisto. Con questa mossa, Amazon va sostanzialmente nella direzione già tracciata da, store cinese che già nel maggio del 2015 ha presentato la propria tecnologia per il riconoscimento facciale. Attualmente, il metodo di pagamento dei cinesi è ancora in fase beta ed è denominato "Smile to Pay" o anche "Pay with a selfie".A meno di un anno di distanza, arriva dunque la contromossa di Amazon, che avrebbe pensato anche ad un metodo per evitare che un cliente si spacci per qualcun altro. Per evitare che una foto scattata precedentemente sia usata in maniera truffaldina, la tecnologia dell’e-commerce prevede di memorizzare alcuni movimenti dell’utente. Nel brevetto, infatti, si legge che "certe azioni, movimenti, o gesti, come ad esempio sorridere, o inclinare la testa" sarebbero utilizzati per verificare l’identità. Resta da capire, a questo punto, come si comporterebbe il sistema nel caso di un video, che potrebbe dunque aggirare il sistema di sicurezza.