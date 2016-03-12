Earth Hour, il 19 marzo tutti al buio per amore della Terra

Earth Hour, l’Ora della Terra ritorna anche quest’anno l’appuntamento globale più importante organizzato dal WWF per sensibilizzare la popolazione sull’importante tema del cambiamento climatico. A partire dalle ore 20.30 fino alle 21.30 del 19 marzo, ora italiana, il buio sarà il simbolo dell’agire comune contro tutto ciò che danneggia il nostro pianeta portando ad un inevitabile ed irreparabile conseguenza, prima tra tutti il cambiamento climatico. Tutti sono chiamati a spegnere le luci per un ora, dai cittadini alle aziende alle Istituzioni.

Il primo di questo appuntamento si è svolto nel 2007 che coinvolse solo la capitale economica dell’Australia, Sidney e che ha conquistato anno dopo anno un successo incredibile, tanto che nel 2015 la luce è stata spenta in ben in 7mila città e oltre 170 Paesi e regioni del mondo, coinvolgendo oltre 2 miliardi di persone e centinaia di imprese.

Anche quest’anno l'Earth Hour sarà rispettata anche da tante amministrazioni che spegneranno le luci dei luoghi simbolo e culturali delle proprie città. Tantissimi i monumenti, tra i più importanti al mondo, che resteranno al buio, a patire dall’Opera House di Sydney alla Torre Eiffel a Parigi fino alla Basilica di San Pietro.

Il WWF per questa edizione ha scelto come slogan "Cambiare il Cambiamento Climatico, spegnere le luci per accendere il cambiamento". L’iniziativa può essere seguita anche sui social network e con l’hashtag #oradellaterra. In Italia il gesto di grande simbolismo sarà adottato anche dalla Marina Militare che spegnerà le luci sia nelle basi a terra che in mare, sulle navi italiane.

Non mancano in Italia anche in questa edizione, le grandi aziende che promuoveranno l’iniziativa Earth Hour organizzata dal WWF, come la Wind, che ha anche predisposto il numero 45556 per gli Sms di donazione del valore di 2 euro e che sarà attivo dal 10 al 20 marzo, o ancora Sky, Eurojersey, Mutti, Ods Toys, Save the Duck, Sofidel e UniCredit.