Facebook sfida Snapchat: acquistato Masquerade
di Redazione
11/03/2016
Facebook lancia ufficialmente il guanto di sfida a Snapchat: l’azienda di Palo Alto ha acquisito Masquerade, l’app conosciuta principalmente come MSQRD e utilizzata per i video-selfie. Tramite Masquerade, si possono infatti realizzare simpatiche clip tramite la sovrapposizione di maschere, filtri e altri effetti ai volti. Da quando è stata lanciata, a dicembre del 2015, MSQRD è stata scaricata ben 12,6 milioni di volte, almeno stando ai dati pubblicati da Sensor Towerv. Il successo galoppante dell’app, che è stato ottenuto nel giro di poco più di due mesi, ha convinto Mark Zuckerberg ad acquisirla e l’annuncio è stato dato dallo stesso numero uno di Facebook in un video-selfie nel quale appare mascherato da uno dei suoi personaggi preferiti, Iron Man. Al momento non si conoscono le cifre ufficiali dell’accordo, ma secondo TechCrunch l’investimento sarebbe di quelli importanti, poiché in passato Facebook ha già tentato di acquisire Snapchat per 3 miliardi di dollari, senza però riuscirvi. Ora, con Masquerade, Zuckerberg lancia proprio la sfida a Snapchat, tramite un servizio direttamente concorrente.
Facebook e i numeri di SnapchatRealizzata da una startup bielorussa, l’app di Masquerade sarà l’arma tramite la quale il social network più utilizzato al mondo, andrà a caccia dei numeri che Evan Spiegel riesce a fare con Snapchat: attualmente, il servizio vanta qualcosa come 100 milioni di utenti al giorno, con 8 milioni di video visualizzati. Numeri pazzeschi, che Facebook ora conta di provare a eguagliare proprio con MSQRD. Esattamente come è avvenuto per le precedenti acquisizioni (WhatsApp, Instagram etc.), l’app rimarrà gratuita e manterrà la sua indipendenza, ma ora potrà contare su maggiori possibilità di sviluppo e soprattutto sul miliardo e mezzo di utenti del social network.
