Amazon Go senza cassa né code: è il supermercato del futuro

di Redazione 06/12/2016

Amazon Go: è il nuovo negozio di alimentari lanciato dall’ecommerce numero uno al mondo che promette di annullare le code. Il primo negozio sarà aperto a Seattle ed avrà una superficie di 170 metri quadri: non è un caso che sia stata scelta proprio la città sede della società di ecommerce e consentirà ai clienti di prelevare tutto quanto serve loro, senza dover passare dalla casa. Avete capito bene: non ci sarà bisogno di fare code, poiché tutto quanto sarà prelevato nel negozio, sarà addebitato direttamente sull’account Amazon dell’acquirente. Attenzione, però, perché a vigilare sugli acquisti non ci saranno i classici commessi. A vigilare sugli acquirenti, infatti, ci saranno algoritmi di computer vision, machine learning e sensori piazzati nei punti chiave del negozio e che si occuperanno di tracciare i prodotti portati via dai clienti. Come funziona? All’ingresso in Amazon Go, si scansiona un’app sullo smartphone e poi si procede alla spesa in maniera tradizionale. Il sistema rileva quando viene preso un prodotto dallo scaffale e quando viene nuovamente risposto, quindi nel caso in cui si dovesse sbagliare, non c’è il rischio che venga conteggiato un prodotto in realtà restituito. Amazon Go: cosa si trova sugli scaffali? I prodotti, dunque, saranno addebitati sull’account dell’utente solo una volta che lo stesso sarà uscito definitivamente dal negozio. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, dunque, l’aspetto di Amazon Go sarà quello di un minimarket, solo che non ci saranno al suo interno le casse. Tra i suoi scaffali si potrà trovare di tutto: alimentari base come latte e pane, snack, cibi già pronti, bevande e tanto altro ancora. Insomma, tanti vantaggi per il cliente, che poi pagherà comodamente da casa, ma anche per Amazon che tramite i suoi sistemi informatici potrà praticamente monitorare gli utenti per tutto il tempo in cui stanno nel negozio, registrando movimenti e interessi, aumentando di conseguenza la profilazione. Quanto all’intervento “umano”, servirà praticamente solo per la sistemazione dei prodotti sugli scaffali. Il negozio di Amazon Go è già funzionante in beta per gli impiegati della società, ma sarà aperto al pubblico nei primi mesi del 2017. L’obiettivo è quello di aprire in totale 2.000 negozi sul territorio USA. https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc