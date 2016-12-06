Caricamento...

Lenovo Phab 2 Pro, lo smartphone per realtà virtuale Google arriva in Europa

06/12/2016

Lenovo Phab 2 Pro, lo smartphone per realtà virtuale Google arriva in Europa
Il 2016 di Lenovo si conclude con una new entry importante in ambito smartphone per tutti gli utenti Android attenti al mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata: è finalmente arrivato in Europa Lenovo Phab 2 Pro con Project Tango di Google, phablet che integra le ultime novità in fatto di motion tracking e sensori di movimento / profondità per manipolare virtualmente il mondo attorno a noi, offrendoci una nuova prospettiva in campo multimediale. Lenovo Phab 2 Pro è un dispositivo con schermo parecchio ampio (6,4 pollici), come possiamo facilmente immaginare, data la predisposizione alla cattura e alla rielaborazione di immagini e video in tempo reale. La risoluzione, 1440 x 2560 Quad HD, è ben definita, e si presenta assieme ad un chipset Qualcomm Snapdragon 652, 4 GB di memoria RAM e 64 di storage interno. La vera e propria rivelazione di Lenovo in ambito Project Tango sta però nel comparto fotografico, che si compone di tre "protagonisti": due dei sensori disponibili sono dedicati alla rilevazione della profondità 3D ell'immagine, mentre la fotocamera principale è un obiettivo 16 megapixel con PDAF integrato, con l'aggiunta di un obiettivo secondario da 8 megapixel.

Lenovo Phab 2 Pro: l'esordio europeo della realtà virtuale su smartphone?

Lenovo punta esplicitamente su questo nuovo handset capace di fare leva sulle potenzialità di Project Tango per abilitarci ai software di utility o al videogaming in realtà aumentata: guardare attraverso lo schermo del phablet il mondo attorno a noi ci permetterà di scoprire informazioni e dati supplementari sovrapposti su oggetti, immagini e luoghi geografici. Le potenzialità sono immense: scoprire come una stanza potrebbe essere portata a nuovo aggiungendo oggetti e complementi d'arredo senza fatica, oppure giocare in modalità ancora più realistica e immersiva agli ultimi titoli del play store dedicato; il tutto con dei semplici swipe direzionali e un po' di fantasia. Lenovo ha già predisposto alcune decine di app per Phab 2 Pro, destinate ad aumentare una volta recepito il potenziale dell'invenzione. Troviamo infatti "Lowe's Home Improvement", che ci consente di scoprire i mobili e gli oggetti per la casa che più ci piacciono e posizionarli in casa come se li possedessimo realmente, e "Woorld", un gioco sandbox che ci permette di creare un playground in miniatura esplorando il giardino alla ricerca di nuovi gadget e oggetti divertenti. Il corpo in alluminio di Lenovo Phab 2 Pro racchiude quindi un potenziale a dir poco interessante: il futuro ci saprà dire come e quanto AR e VR verranno sfruttate per rendere il mondo multimediale mobile più vicino a noi e soprattutto più creativo e individuale.
