Lenovo Phab 2 Pro, lo smartphone per realtà virtuale Google arriva in Europa
di Redazione
06/12/2016
Lenovo Phab 2 Pro: l'esordio europeo della realtà virtuale su smartphone?Lenovo punta esplicitamente su questo nuovo handset capace di fare leva sulle potenzialità di Project Tango per abilitarci ai software di utility o al videogaming in realtà aumentata: guardare attraverso lo schermo del phablet il mondo attorno a noi ci permetterà di scoprire informazioni e dati supplementari sovrapposti su oggetti, immagini e luoghi geografici. Le potenzialità sono immense: scoprire come una stanza potrebbe essere portata a nuovo aggiungendo oggetti e complementi d'arredo senza fatica, oppure giocare in modalità ancora più realistica e immersiva agli ultimi titoli del play store dedicato; il tutto con dei semplici swipe direzionali e un po' di fantasia. Lenovo ha già predisposto alcune decine di app per Phab 2 Pro, destinate ad aumentare una volta recepito il potenziale dell'invenzione. Troviamo infatti "Lowe's Home Improvement", che ci consente di scoprire i mobili e gli oggetti per la casa che più ci piacciono e posizionarli in casa come se li possedessimo realmente, e "Woorld", un gioco sandbox che ci permette di creare un playground in miniatura esplorando il giardino alla ricerca di nuovi gadget e oggetti divertenti. Il corpo in alluminio di Lenovo Phab 2 Pro racchiude quindi un potenziale a dir poco interessante: il futuro ci saprà dire come e quanto AR e VR verranno sfruttate per rendere il mondo multimediale mobile più vicino a noi e soprattutto più creativo e individuale.
