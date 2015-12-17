Adobe Post, l'App per creare grafica senza essere professionisti
di Redazione
17/12/2015
Adobe Post progettata per essere sempliceL'idea è che capacità di produrre elementi grafici di grande impatto è un talento che può diventare di dominio pubblico se si forniscono agli utenti gli strumenti adatti. L'App è dunque progettata per essere semplice, pur riprendendo alcuni concetti da applicazioni come Photoshop e InDesign come la gestione dei layer e l'applicazione dei filtri. In Adobe Post tuttavia ogni opzione è raggiungibile con un paio di tap. Si può scegliere da una selezione predefinita di template per poi declinare la prioria idea. L'App inoltre può proporre combinazioni di colori analizzando le immagini di background, e offre una nutrita selezione di font e forme che possono essere utilizzate per personalizzare il design.
Utile per chi lavora con i socialAnche se chiunque può utilizzare Adobe Post, in realtà l'App è di particolare interesse per coloro che lavorano nel campo dei social, come community manager, gestori di pagine Facebook o account Twitter che hanno spesso bisogno di creare velocemente immagini di impatto per il loro pubblico e condividerle sui social. Per ora Adobe Post è disponibile solo per iOS ed è totalmente gratuita
Articolo Precedente
Facebook Photo Magic su Messenger per tutti: il regalo di Natale di Zuckerberg
Articolo Successivo
L'App di Facebook per iOS filtra gli eventi per categoria
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020