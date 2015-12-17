Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Adobe Post, l'App per creare grafica senza essere professionisti

Redazione Avatar

di Redazione

17/12/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Adobe Post, l'App per creare grafica senza essere professionisti
Adobe ha appena rilasciato una nuova App oggi: Adobe Post che va a completare la gamma di applicazioni dedicate a coloro che vogliono dare libero sfogo alla propria creatività attraverso dispositivi Mobile. Adobe Post è tuttavia una fra le poche applicazioni di Adobe a non essere totalmente dedicata ad un pubblico di professionisti, anzi al contrario vuole raccogliere il vasto pubblico di coloro che vorrebbero utilizzare foto e testi per creare brochure, depliant, menu, inviti e altro ma non hanno le capacità tecniche per replicare in digitale il proprio pensiero creativo. L'App dispone inoltre di una serie di funzionalità per condividere le proprie opere attraverso i social come Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest.

Adobe Post progettata per essere semplice

L'idea è che capacità di produrre elementi grafici di grande impatto è un talento che può diventare di dominio pubblico se si forniscono agli utenti gli strumenti adatti. L'App è dunque progettata per essere semplice, pur riprendendo alcuni concetti da applicazioni come Photoshop e InDesign come la gestione dei layer e l'applicazione dei filtri. In Adobe Post tuttavia ogni opzione è raggiungibile con un paio di tap. Si può scegliere da una selezione predefinita di template per poi declinare la prioria idea. L'App inoltre può proporre combinazioni di colori analizzando le immagini di background, e offre una nutrita selezione di font e forme che possono essere utilizzate per personalizzare il design.

Utile per chi lavora con i social

Anche se chiunque può utilizzare Adobe Post, in realtà l'App è di particolare interesse per coloro che lavorano nel campo dei social, come community manager, gestori di pagine Facebook o account Twitter che hanno spesso bisogno di creare velocemente immagini di impatto per il loro pubblico e condividerle sui social. Per ora Adobe Post è disponibile solo per iOS ed è totalmente gratuita
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Photo Magic su Messenger per tutti: il regalo di Natale di Zuckerberg

Articolo Successivo

L'App di Facebook per iOS filtra gli eventi per categoria

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020