Facebook Photo Magic su Messenger per tutti: il regalo di Natale di Zuckerberg
di Redazione
18/12/2015
Facebook Photo Magic esce dalla fase di test e sbarca su Messenger, l’app del social network per tablet e smartphone. Si tratta solo della prima di tante novità promesse da Mark Zuckerberg per le feste natalizie. Sarà una fine di anno con i botti, dunque, per Facebook: la prima novità è il debutto ufficiale di Photo Magic sull’app Messenger in tutti gli angoli del Globo. Si tratta di una nuova e comoda funzione che permetterà di analizzare in automatico le immagini presenti nella memoria del dispositivo, di individuare gli amici in esse presenti e di suggerire la condivisione con gli stessi. Facebook Photo Magic, testata inizialmente da un gruppo di utenti australiani, sfrutta un potente algoritmo di riconoscimento facciale e si appresta ad essere il servizio più utilizzato proprio durante le feste natalizie. Si sa, infatti, che tra cenoni e festeggiamenti vari, in questi giorni si scattano molte più foto. In questo senso, la nuova funzione integrata nell’app Messenger, correrà in nostro aiuto nel caso in cui dimenticassimo di taggare qualche amico o parente, suggerendoci di condividere l’immagine anche con lui. Ovviamente, chi dovesse ritenere la nuova funzione inutile, la può tranquillamente disattivare tramite l’apposita funzione presente nel menu di Messenger.
Facebook Photo Magic e altre novitàE non finisce qui, dicevamo. Oltre a Photo Magic, Facebook ha deciso di implementare Messenger con altre funzioni, che renderanno le chat più colorate e simpatiche. Ad esempio, sarà possibile scegliere diversi colori per le bolle di testo nelle conversazioni, scegliere un diverso set di emoji rispetto a quelle predefinite, aggiungere ai nomi dei contatti anche i ‘soprannomi’. Le novità saranno disponibili sia per le chat tra solo due utenti, sia per le conversazioni di gruppo. Inoltre, gli utenti che utilizzano l’app Messenger su dispositivi Android, vedranno cadere i fiocchi di neve nelle chat e all’interno degli avatar dei contatti.
