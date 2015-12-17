Caricamento...

L'App di Facebook per iOS filtra gli eventi per categoria

Redazione Avatar

di Redazione

17/12/2015

Fra le tante funzioni utilizzate dagli utenti su Facebook, la consultazione degli eventi occupa sempre una maggiore importanza. Sono in molti, specialmente nelle grandi città, a ricercare su Facebook eventi a cui partecipare in vista del weekend, o più semplicemente per sfruttare a pieno il meglio offerto dalla città nel corso della giornata. Facebook da diverso tempo sta cercando di potenziare la gestione degli eventi, ed è in questo contesto che si pone una nuova funzionalità che consente di ricercare gli eventi anche per categoria. Sarà dunque possibile ricercare un evento relativo ad argomenti come Musica, Cibo e Ristorazione, Vita Notturna, Sport e Fitness e ancora molto altro. Per adesso la nuova funzione sarà disponibile in 10 Città americane e solo per iOS ma in futuro dovrebbe lentamente raggiungere il resto del mondo e anche la piattaforma Android. Per il momento le città interessate sono New York, Los Angeles, Chicago, Washington, Boston, San Francisco, Dallas, Seattle, Miami, Houston.
