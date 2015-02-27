Addio Mr. Spock

( È incredibile : ) so spiegare perfettamente il meccanismo che regola la formazione dell'arcobaleno , e non mi ero mai accorto di quanto sia bello ( Spock , Al di qua del paradiso )

Muore ad 83 anni il popolare attore Leonard Nimoy volto del vulcaniano Spock nella serie Star Trek. L'attore di origine ucraina da tempo aveva annunciato di soffrire di una grave malattia polmonare. Leonard Nimoy aveva raggiunto la notorietà grazie al popolare personaggio di Spock. Il vulcaniano dalle orecchie a punta per sua natura dedito alla razionalità non mancava di tanto in tanto di concedersi alla voce del cuore, è diventato nel tempo una delle icone più rappresentative della cinematografia fantascientifica. Nimoy che vanta nella sua carriera la partecipazione in oltre 100 titoli aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2010 alla fine della seconda serie di Fringe. Nella terza serie il personaggio interpretato da Leonard Nimoy: William Bell è stato sostituito addirittura da un cartone animato. Per i nerd più appassionati e per i fan del genere fantascientifico Mr. Spock rappresenta uno degli idoli più amati di tutti i tempi. La sua popolarità in questo settore è confermata anche dalla partecipazione in alcuni cameo della nota serie Bing Bang Theory considerata una sorta di libro guida dello stile di vita Nerd.