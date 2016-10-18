Home Notebook Acer Chromebook 15: scheda tecnica e prezzo competitivo

Acer Chromebook 15: scheda tecnica e prezzo competitivo

di Redazione 18/10/2016

Acer Chromebook 15: l’azienda di Taiwan lancia sul mercato internazionale un prodotto dal prezzo altamente competitivo. Costerà soltanto 199,99 dollari ed è dotato di un comparto hardware di tutto rispetto. Stiamo parlando del Chromebook 15, un notebook che offre un display HD da 15,6 pollici e risoluzione 1366x768. Per ridurre bagliori e riflessi, lo schermo è stato realizzato con tecnologia ComfyView. Nel suo cuore pulsa una CPU Intel Celeron N3060 dual-core da 1,6 GHz con Intel Burst Technology fino a 2,48 GHz, GPU Intel Graphics 400 e 2 GB di memoria RAM LPDDR3. Acer Chromebook 15 pesa solamente 1,95 chilogrammi, è munito anche di una webcam integrata HD, connessioni bluetooth 4.2, WiFi 802.11ac, due porte USB 3.0, un’uscita HDMI e jack audio da 3,5mm per le cuffie. La Batteria da 3.950 mAh garantisce 12 ore di utilizzo continuativo, almeno stando alle promesse del produttore. Se si vogliono individuare dei limiti, sono sicuramente da riscontrare in due fattori principali. Acer Chromebook 15: due limiti superabili Innanzitutto, il notebook non dispone di uno schermo touch, che sarebbe stato fondamentale per una migliore esperienza con le nuove app del Play Store di Google in arrivo proprio per Chromebook. Inoltre, per contenere il prezzo, lo spazio di archiviazione è ridotto solamente a 16 GB. Per sopperire a questo limite, si può adottare una scheda di memoria esterna oppure l’apertura di un account Google Drive, che offre gratuitamente per 2 anni 100 GB di spazio. In definitiva, Acer Chromebook si presenta come un prodotto assai versatile ed adattabile agli scopi più disparati. Il prezzo assai appetibile, dovrebbe fare il resto.