Zubit mette un magnete nelle scarpe
di Redazione
05/11/2014
Le scarpe da tennis sono comode, belle e funzionali, ma hanno un problema: i lacci. I lacci delle scarpe da tennis a volte sono davvero d'impaccio mentre svolgiamo il nostro allenamento quotidiano. Se andiamo in bici per esempio possono finire dentro la catena, se non sono ben allacciati rischiamo di inciamparci, se sono allaciati con un nodo troppo stretto ci vuole un secolo prima di riuscire a slacciare le scarpe. Inoltre sono anche fastidisiosamente scomodi quando tentiamo di indossare o rimuovere le scarpe. Molto spesso capita che un bel paio di scarpe da tennis vengano rovinate perché nel toglierle forziamo sul tallone finendo per consumarle nella parte a contatto con la caviglia. A tutto questo pone rimedio Zubit che propone un paio di magneti che si adattano ad ogni scarpa integrandosi in parte con i lacci ed in parte sostituendoli. Questi magneti sono abbastanza resistenti da garantire che non si sganceranno durante la corsa o durante l'esercizio fisico. D'altra parte un movimento deciso sull'avampiede provocherà un immediato distacco facilitando la rimozione della scarpa. I magneti si adattano a qualsiasi scarpa e vengono fissati attraverso lacci preesistenti opportunamente collegati a queste clip. Tutto sommato una soluzione interessante che in un futuro potremmo anche vedere su scala industriale. Il progetto è attualmente disponibile su Kickstarter. Per portarvi a casa un paio di Zubit vi toccherà sborsare almeno 17$
