Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Zubit mette un magnete nelle scarpe

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Zubit mette un magnete nelle scarpe
Le scarpe da tennis sono comode, belle e funzionali, ma hanno un problema: i lacci. I lacci delle scarpe da tennis a volte sono davvero d'impaccio mentre svolgiamo il nostro allenamento quotidiano. Se andiamo in bici per esempio possono finire dentro la catena, se non sono ben allacciati rischiamo di inciamparci, se sono allaciati con un nodo troppo stretto ci vuole un secolo prima di riuscire a slacciare le scarpe. Inoltre sono anche fastidisiosamente scomodi quando tentiamo di indossare o rimuovere le scarpe. Molto spesso capita che un bel paio di scarpe da tennis vengano rovinate perché nel toglierle forziamo sul tallone finendo per consumarle nella parte a contatto con la caviglia. A tutto questo pone rimedio Zubit che propone un paio di magneti che si adattano ad ogni scarpa integrandosi in parte con i lacci ed in parte sostituendoli. Questi magneti sono abbastanza resistenti da garantire che non si sganceranno durante la corsa o durante l'esercizio fisico. D'altra parte un movimento deciso sull'avampiede provocherà un immediato distacco facilitando la rimozione della scarpa. I magneti si adattano a qualsiasi scarpa e vengono fissati attraverso lacci preesistenti opportunamente collegati a queste clip. Tutto sommato una soluzione interessante che in un futuro potremmo anche vedere su scala industriale. Il progetto è attualmente disponibile su Kickstarter. Per portarvi a casa un paio di Zubit vi toccherà sborsare almeno 17$
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pronto, una battery pack che si ricarica in 5 minuti

Articolo Successivo

The Pirate Bay atto finale con arresto

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022